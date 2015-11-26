"Сейчас начнут отмазываться": ситуация с ДПС на АЗС взбудоражила социальные сети

Ситуация, которая произошла с экипажем ДПС на одной из АЗС во Владивостоке, буквально взбудоражила местные социальные сети. Пользователи активно комментируют эпизод, и высказывают свои версии произошедшего.
Фото, где в описании говорится, что экипаж ДПС оторвал пистолет от заправочной колонки на одной из АЗС на Русском острове, разместил популярный интернет-паблик dpskontrol125rus в социальной сети Instagram.
Ситуация активно начали комментировать подписчики ресурса.
"Сейчас начнут отмазываться"; "Всякое бывает, может, торопились на вызов. Сразу ржать"