Пользователи высказывают разные мнения по поводу эпизода

"Сейчас начнут отмазываться": ситуация с ДПС на АЗС взбудоражила социальные сети. Фото: dpskontrol125rus

Ситуация, которая произошла с экипажем ДПС на одной из АЗС во Владивостоке, буквально взбудоражила местные социальные сети. Пользователи активно комментируют эпизод, и высказывают свои версии произошедшего.

Фото, где в описании говорится, что экипаж ДПС оторвал пистолет от заправочной колонки на одной из АЗС на Русском острове, разместил популярный интернет-паблик dpskontrol125rus в социальной сети Instagram.

Ситуация активно начали комментировать подписчики ресурса.

"Сейчас начнут отмазываться"; "Всякое бывает, может, торопились на вызов. Сразу ржать"