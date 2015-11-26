Ипотека в Сбербанке стала доступнее: снижение ставок и списание части долга

С экспертом разбираемся, как получить минимальный процент по жилищному кредиту и на каких условиях предоставляется субсидия от государства
Общество 11:00
Директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк в очередной раз одним из первых заявил о снижении процентов на ипотеку. Кроме того, банк запустил акцию, в рамках которой снижен размер первоначального взноса, а также начал принимать заявки на списание части ипотечного кредита в рамках государственной поддержки для многодетных семей. Разобраться в особенностях программ корр. ИА PrimaMedia помогла директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова.

Наталья Юрьевна, Сбербанк традиционно задает тон на финансовом рынке и в этот раз также раньше всех заявил о снижении ипотечных ставок. Получить займ по такой ставке можно по всем ипотечным программам или это продукт для отдельных категорий граждан?

Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам доступно по заявкам, которые поданы с первого октября, кроме "Военной ипотеки" и Программы государственной поддержки для семей с детьми, для этих продуктов и так предусмотрены льготные условия.Сейчас наши клиенты могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%. Таким образом, на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости снижение произошло на 0,3 пункта.

Кроме того, Сбербанк также готов рассмотреть заявки клиентов других банков, ставка рефинансирования сегодня составляет от 9,5% — снижение произошло на 0,6 пункта. Это сегодня тоже крайне востребованная банковская услуга, которая многим позволяет перевести ипотечный кредит на более удобных условиях и сэкономить средства.

Мы говорим о минимальных ставках. Какие факторы влияют на итоговый процент?

— В Сбербанке существует дисконт для зарплатных клиентов, также можно получить скидку 0,3 % на оформление ипотеки, воспользовавшись сервисом банка для оформления ипотеки "ДомКлик", выбрав там квартиру, отмеченную специальным значком акции "Витрина", плюс участие в программе "Молодая семья" — все эти факторы в совокупности позволяют клиенту взять ипотечный кредит с минимальной ставкой. Для участников зарплатных проектов у нас самые лучшие условия, например, сейчас действует еще одна акция, которая делает покупку жилья более доступной — до 20 января 2020 первоначальный взнос снижен с 15% до 10%. Мы надеемся, что эти условия позволят многим гражданам быстрее решить жилищный вопрос.

Заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно также подать онлайн на сайте DomClick.ru или в одноименном приложении (18+), а с недавнего времени — в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (6+).

Получается, всю процедуру оформления ипотеки в Сбербанке можно пройти с мобильного телефона?

— Совершенно верно. Мы как банк не стоим на месте, экосистема "ДомКлик" развивается. Сервис зарекомендовал себя, он востребован, как покупателями, так и продавцами и застройщиками, и интеграция его в Сбербанк Онлайн сделала процесс приобретения жилья еще проще. В разделе "Кредиты" нашего онлайн-банкинга теперь можно выбрать раздел "Взять ипотеку" и приложение автоматически переадресовывает в "ДомКлик". Заявка с мобильного телефона оформляется за 5 минут, решение банка приходит в течение 24 часов. Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте ДомКлик. В банк нужно приехать только на подписание документов.

Наталья Юрьевна, Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей многодетным семьям. Расскажите подробнее об условиях программы.

— Получить господдержку в размере до 450 тысяч рублей в рамках 157-ФЗ могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. При этом договор ипотечного кредита, на погашение которого запрашивается субсидия, должен быть подписан до 1 июля 2023 года в рамках любого продукта жилищного кредитования, в том числе и рефинансирования. Обращу внимание, что это однократная выплата, она идет на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Документы сегодня можно подать в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка или отделениях ипотечного кредитования в обычных офисах. Пакет стандартный – заявление, документы, подтверждающие личность заявителя и его детей, степень родства, страховые свидетельства пенсионного страхования, ипотечный договор и документы на недвижимость. Свидетельство о рождении должно быть обязательно в виде нотариально заверенной копии.

Предложение не является публичной офертой.

Услугу предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. ООО "ЦНС", Россия, Москва, 121170, Кутузовский проспект д. 32 к. 1, ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247

До обращения с заявкой на кредит по Акции на новостройки по каждому интересующему Вас объекту необходимо предварительно уточнить по телефону офиса продаж компании-продавца об участии объекта в Акции ПАО Сбербанк на новостройки и о возможности подачи заявки на кредит в офисе компании-продавца.

Мин. сумма кредита — 300 тысяч рублей. Макс. сумма кредита — не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения (90% для клиентов, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, в рамках акции с 17.09.2019 до 20.01.2020); 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог (90% для клиентов, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, в рамках акции с 17.09.2019 до 20.01.2020).Срок кредита: до 30 лет/до 12 лет в рамках программы субсидирования ставки застройщиками.

Ставка — от 7,3% до 9,3%. Надбавки:
+ 0,3% — при покупке квартиры, выбранной не на Domclick.ru, либо квартиры, не участвующей в акции "Скидка 0,3% на Domclick.ru"
+0,3% — при первоначальном взносе до 20% (не включая верхнюю границу)
+0,5% — если вы не получаете зарплату в Банке, либо +0,8% — если вы не предоставили подтверждение дохода и занятости
+1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.

Подробности для точного расчета уточняйте у специалистов Сбербанка.

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Тэги: ипотека Сбербанк

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