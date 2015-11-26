Ипотека в Сбербанке стала доступнее: снижение ставок и списание части долга

С экспертом разбираемся, как получить минимальный процент по жилищному кредиту и на каких условиях предоставляется субсидия от государства

Директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова. Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк в очередной раз одним из первых заявил о снижении процентов на ипотеку. Кроме того, банк запустил акцию, в рамках которой снижен размер первоначального взноса, а также начал принимать заявки на списание части ипотечного кредита в рамках государственной поддержки для многодетных семей. Разобраться в особенностях программ корр. ИА PrimaMedia помогла директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Романова.

Наталья Юрьевна, Сбербанк традиционно задает тон на финансовом рынке и в этот раз также раньше всех заявил о снижении ипотечных ставок. Получить займ по такой ставке можно по всем ипотечным программам или это продукт для отдельных категорий граждан?

— Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам доступно по заявкам, которые поданы с первого октября, кроме "Военной ипотеки" и Программы государственной поддержки для семей с детьми, для этих продуктов и так предусмотрены льготные условия.Сейчас наши клиенты могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%. Таким образом, на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости снижение произошло на 0,3 пункта.

Кроме того, Сбербанк также готов рассмотреть заявки клиентов других банков, ставка рефинансирования сегодня составляет от 9,5% — снижение произошло на 0,6 пункта. Это сегодня тоже крайне востребованная банковская услуга, которая многим позволяет перевести ипотечный кредит на более удобных условиях и сэкономить средства.

Мы говорим о минимальных ставках. Какие факторы влияют на итоговый процент?

— В Сбербанке существует дисконт для зарплатных клиентов, также можно получить скидку 0,3 % на оформление ипотеки, воспользовавшись сервисом банка для оформления ипотеки "ДомКлик", выбрав там квартиру, отмеченную специальным значком акции "Витрина", плюс участие в программе "Молодая семья" — все эти факторы в совокупности позволяют клиенту взять ипотечный кредит с минимальной ставкой. Для участников зарплатных проектов у нас самые лучшие условия, например, сейчас действует еще одна акция, которая делает покупку жилья более доступной — до 20 января 2020 первоначальный взнос снижен с 15% до 10%. Мы надеемся, что эти условия позволят многим гражданам быстрее решить жилищный вопрос.

Заявку на ипотеку со сниженным первоначальным взносом можно также подать онлайн на сайте DomClick.ru или в одноименном приложении (18+), а с недавнего времени — в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (6+).

Получается, всю процедуру оформления ипотеки в Сбербанке можно пройти с мобильного телефона?

— Совершенно верно. Мы как банк не стоим на месте, экосистема "ДомКлик" развивается. Сервис зарекомендовал себя, он востребован, как покупателями, так и продавцами и застройщиками, и интеграция его в Сбербанк Онлайн сделала процесс приобретения жилья еще проще. В разделе "Кредиты" нашего онлайн-банкинга теперь можно выбрать раздел "Взять ипотеку" и приложение автоматически переадресовывает в "ДомКлик". Заявка с мобильного телефона оформляется за 5 минут, решение банка приходит в течение 24 часов. Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте ДомКлик. В банк нужно приехать только на подписание документов.

Наталья Юрьевна, Сбербанк начал прием заявок на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей многодетным семьям. Расскажите подробнее об условиях программы.

— Получить господдержку в размере до 450 тысяч рублей в рамках 157-ФЗ могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. При этом договор ипотечного кредита, на погашение которого запрашивается субсидия, должен быть подписан до 1 июля 2023 года в рамках любого продукта жилищного кредитования, в том числе и рефинансирования. Обращу внимание, что это однократная выплата, она идет на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Документы сегодня можно подать в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка или отделениях ипотечного кредитования в обычных офисах. Пакет стандартный – заявление, документы, подтверждающие личность заявителя и его детей, степень родства, страховые свидетельства пенсионного страхования, ипотечный договор и документы на недвижимость. Свидетельство о рождении должно быть обязательно в виде нотариально заверенной копии.

Предложение не является публичной офертой.

Услугу предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. ООО "ЦНС", Россия, Москва, 121170, Кутузовский проспект д. 32 к. 1, ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247

До обращения с заявкой на кредит по Акции на новостройки по каждому интересующему Вас объекту необходимо предварительно уточнить по телефону офиса продаж компании-продавца об участии объекта в Акции ПАО Сбербанк на новостройки и о возможности подачи заявки на кредит в офисе компании-продавца.

Мин. сумма кредита — 300 тысяч рублей. Макс. сумма кредита — не должна превышать меньшую из величин: 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения (90% для клиентов, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, в рамках акции с 17.09.2019 до 20.01.2020); 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог (90% для клиентов, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, в рамках акции с 17.09.2019 до 20.01.2020).Срок кредита: до 30 лет/до 12 лет в рамках программы субсидирования ставки застройщиками.

Ставка — от 7,3% до 9,3%. Надбавки:

+ 0,3% — при покупке квартиры, выбранной не на Domclick.ru, либо квартиры, не участвующей в акции "Скидка 0,3% на Domclick.ru"

+0,3% — при первоначальном взносе до 20% (не включая верхнюю границу)

+0,5% — если вы не получаете зарплату в Банке, либо +0,8% — если вы не предоставили подтверждение дохода и занятости

+1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями Банка.

Подробности для точного расчета уточняйте у специалистов Сбербанка.