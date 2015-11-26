В аэропорту Владивостока задержали пьяного мужчину с взрывателями для ручных гранат

Нарушителя арестовали на 10 суток, возбуждено уголовное дело
Происшествия 13:07
Аэропорт. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту города Владивостока задержали посетителя аэропорта в состоянии алкогольного опьянения, у которого в ходе досмотра нашли два боеприпаса. Нарушителя арестовали на 10 суток, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

49-летний уроженец ближнего зарубежья пояснил, что взрыватели для ручных гранат он якобы нашел и решил оставить их себе.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Также в отношении него сотрудниками отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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уголовное дело

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