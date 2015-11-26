Господдержка сельского хозяйства будет увеличена вдвое – сенатор Ростислав Гольдштейн

В 2020 году стартует новая программа поддержки сельских территорий

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Председатель Правительства Дмитрий Медведев дал поручение Министерству финансов изыскать дополнительные средства на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно проекту федерального бюджета, на госпрограмму комплексного развития сельских территорий в 2020 году предполагалось выделить 35,824 млрд рублей, в 2021-м — 34,357 млрд рублей, в 2022-м — 34,939 млрд рублей.

"Агропромышленный комплекс России набрал серьезный темп развития, урожаи растут год за годом, увеличиваются экспортные возможности. Специалисты отрасли отмечают, что темпы выше, чем в среднем по миру, и также превышают динамику в других секторах экономики РФ. В этой связи целесообразно усилить господдержку этой отрасли, поскольку она имеет мощный потенциал к развитию", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Вместе с тем, в 2020 году стартует новая программа поддержки сельских территорий. Она предполагает строительство жилья, дорог, благоустройство поселков, подведение газа. Как отметил Премьер-министр, конечная цель поддержки — сделать российское сельское хозяйство технологичным, высокопродуктивным и конкурентоспособным.

"Президент поставил задачу увеличить вдвое экспорт российской агропродукции и значительно повысить ее качество, занять лидирующие позиции на мировым рынке. По итогам года планируется получить уже на 5 миллионов тонн зерна больше, чем в прошлом году. Уже на 2% выросло производство скота и птицы, обеспечена продовольственная безопасность страны. Наращивая объемы господдержки, вкладывая деньги в техническое оснащение агрокомплексов и в кадры, работающие на селе, можно в ближайшие годы достичь поставленной цели", — отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.