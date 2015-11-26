Эмин Агаларов: Горжусь тем, что построил мой отец во Владивостоке

Известный бизнесмен и музыкант впервые посетил Владивосток в рамках большого гастрольного тура по Дальнему Востоку (ФОТО)

Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia

Российский бизнесмен и певец, азербайджанец по национальности Эмин Агаларов, приехавший во Владивосток с концертом в рамках большого гастрольного тура по Дальнему Востоку, поговорил с корреспондентом ИА PrimaMedia. В интервью артист заявил, что гордится, что его отец построил кампус ДВФУ, рассказал о дуэтах с российскими звездами, а также поделился тем, как ему удается совмещать деятельность музыканта и бизнесмена.

— Ваши впечатления от Владивостока?

— Первое желание после ночного поезда было проехать по центру города, доехать до острова Русский и посмотреть университет, который построил мой отец. С большим интересом посмотрел на жизнь кампуса и студентов, некоторые меня даже узнали и сфотографировались. Было очень приятно. Горжусь, что такой современный университет строил мой отец. Вообще, первое, что понимаешь, приехав сюда – это фантастический воздух, которым хочется дышать, чего не хочется делать в других городах. Воздух во Владивостоке чистейший!

Сравнивая, например с Хабаровском могу сказать, что Владивосток совершенно другой. Наверное, ваш город можно назвать самым ярким в дальневосточном регионе. Когда едешь по этим величественным мостам, видишь морские красоты, корабли и высоты всего города, то от этого захватывает дух. Впечатления просто фантастические!

Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia 1 / 5

Конечно, разница во времени тоже сказывается на привычном ритме на Западе страны. Наш концерт состоялся в 12.00 по Москве, что очень непривычно и необычно для сольника. Впрочем мы достаточно быстро адаптировались и ощущаем себя хорошо. Если бы не жуткая жара в поезде Хабаровск-Владивосток, то было бы ещё лучше.

Так как мы здесь в первый раз, то привезли весь лучший музыкальный материал за 13-14 лет творческой деятельности. В программу вошли порядка 20 песен – это мои собственные сочинения, начиная с песни "Stiil" написанной в 2006 году, а также хиты известных авторов: Игоря Крутого, Игоря Николаева и Максима Фадееева. Постараемся не разочаровать публику и отработаем с максимальной отдачей к зрителям.

— Помимо сольных песен вы записали полноценный дуэтный альбом с российскими звёздами. Расскажите, откуда взялась идея такого проекта?

— В свое время мне очень понравился альбом Том Джонса "Reload", который выделялся тем, что Джонс исполнял разные песни в паре с исполнителями не только разных жанров, но и возрастов. Таким образом, получилось такое бешеное смешение, где сам Том Джонс менялся в собственном звучании и стиле. И в этом состоит самый кайф, когда исполняя дуэтные песни, ты вынужден, подстраиваться в сторону партнёра и в итоге получаешь профессиональное развитие. Например, я записал две просто потрясающие вещи с Ани Лорак, которые имеют миллионные просмотры в сети. Кстати, сам клип на песню "Я не могу сказать" мы вообще не планировали снимать, но получились интересные кадры с процесса записи в студии, и мы подумали, почему бы из этого не сделать видео? В итоге результат превзошел все наши ожидания.

Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia 1 / 9

— Кстати, про какие-то особые отношения с Ани Лорак периодически упоминается в прессе, сами фанаты хотели вас даже поженить. Что связывает двух исполнителей?

— Прежде всего, наша дружба! С Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) мы соседи в одном посёлке Москвы и чаще видимся, чем с другими артистами. Кроме того, уже после первой совместной песни стало понятно, что у нас как-то гармонично всё сложилось и удачно сошлись голоса. Знаете, она большой профессионал, с ней очень легко пробовать новые песни и записываться. Также, с Дэвидом Фостерем у нас состоялась большая коллаборация в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, где мы пели для американского телевидения на английском языке. Дуэтные песни буду продолжать делать. Вот, на пути в поезде во Владивосток, мне позвонила Наталья Ионова (Глюкоzа) и предложила потрясающую песню с ней.

— Вы первый вице-президент "Крокус групп", основатель музыкального проекта "Жара" и гастролирующий музыкант. Как удаётся совмещать все это?

— Все перечисленное — это бизнес. Там и там креатив, и для меня нет ничего сложного в этом смысле. К слову, я ведь вообще не профессиональный музыкант, однако те 20 лет совместной работы с муз-бэндом меня многому научили – это и есть моя школа. История знает примеры, когда люди без музыкального образования становились великими и самобытными артистами – Элвис Пресли, Том Джонс, Хулио Иглесиас. С одной стороны не имея образования, ты имеешь полную свободу для экспериментов, но именно свобода даёт возможность создавать те музыкальные вещи, которые ты бы не сделал, будучи профессионалом.

Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia 1 / 6

— Скоро выход нового альбома. Что нового приготовили для поклонников?

— Прежде всего, мы приготовили новое звучание и стилистику. Хочу выйти из зоны комфорта и сделать нечто необычное. Некоторые новинки пробуем играть уже сейчас на саунд-чеках перед концертами прямо в туре. Думаем, как применить ту или иную композицию, что сделать будущим синглом.

— Музыка для Эмина больше деньги или творчество?

— Понимаете, у меня есть другие сферы жизни, где мои заработки значительно выше, чем от гастрольной деятельности. Время в любом случае – это деньги, пытаюсь находить для этого возможности. Стараюсь, чтобы концерты окупались, приносили прибыль и собирали полные залы. Главное для музыканта – его публика. В Хабаровске был аншлаг, во Владивостоке тоже аншлаг и все это в первый приезд, потому что заставить людей прийти на концерт и купить билет невозможно. Значит, моё творчество востребовано у зрителя и в этом заключается счастье.

Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia Концерт Эмина Агаларова. Фото: Сергей Тарасов для ИА PrimaMedia 1 / 9

— В каждом городе тура вы проводите благотворительную акцию "Бумеранг добра". Расскажите, как она прошла во Владивостоке.

— Да, проект заключается в том, что все деньги от продажи атрибутики и дисков мы умножаем за счет коллектива на два и переводим в благотворительные фонды. Здесь мы проводим проект с фондом "Сохрани жизнь", встречаемся с детками и общаемся. Многие из них пришли на концерт.

— Как стать успешным? Считаете себя состоявшимся человеком?

— Я сейчас только на пути к этому, потому что за любым успехом стоит большой труд. Некоторым везёт с первым выходом на сцену, мне же всё далось не сразу. Музыкой я стал заниматься с 13-14 лет, а реализовался артистом только к 35 годам. Главное – много работать.