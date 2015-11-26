Эмин Агаларов: Горжусь тем, что построил мой отец во Владивостоке

Российский бизнесмен и певец, азербайджанец по национальности Эмин Агаларов, приехавший во Владивосток с концертом в рамках большого гастрольного тура по Дальнему Востоку, поговорил с корреспондентом ИА PrimaMedia. В интервью артист заявил, что гордится, что его отец построил кампус ДВФУ, рассказал о дуэтах с российскими звездами, а также поделился тем, как ему удается совмещать деятельность музыканта и бизнесмена.
— Ваши впечатления от Владивостока?
— Первое желание после ночного поезда было проехать по центру города, доехать до острова Русский и посмотреть университет, который построил мой отец. С большим интересом посмотрел на жизнь кампуса и студентов, некоторые меня даже узнали и сфотографировались. Было очень приятно. Горжусь, что такой современный университет строил мой отец. Вообще, первое, что понимаешь, приехав сюда – это фантастический воздух, которым хочется дышать, чего не хочется делать в других городах. Воздух во Владивостоке чистейший!
Сравнивая, например с Хабаровском могу сказать, что Владивосток совершенно другой. Наверное, ваш город можно назвать самым ярким в дальневосточном регионе. Когда едешь по этим величественным мостам, видишь морские красоты, корабли и высоты всего города, то от этого захватывает дух. Впечатления просто фантастические!
Конечно, разница во времени тоже сказывается на привычном ритме на Западе страны. Наш концерт состоялся в 12.00 по Москве, что очень непривычно и необычно для сольника. Впрочем мы достаточно быстро адаптировались и ощущаем себя хорошо. Если бы не жуткая жара в поезде Хабаровск-Владивосток, то было бы ещё лучше.
Так как мы здесь в первый раз, то привезли весь лучший музыкальный материал за 13-14 лет творческой деятельности. В программу вошли порядка 20 песен – это мои собственные сочинения, начиная с песни "Stiil" написанной в 2006 году, а также хиты известных авторов: Игоря Крутого, Игоря Николаева и Максима Фадееева. Постараемся не разочаровать публику и отработаем с максимальной отдачей к зрителям.
— Помимо сольных песен вы записали полноценный дуэтный альбом с российскими звёздами. Расскажите, откуда взялась идея такого проекта?
— В свое время мне очень понравился альбом Том Джонса "Reload", который выделялся тем, что Джонс исполнял разные песни в паре с исполнителями не только разных жанров, но и возрастов. Таким образом, получилось такое бешеное смешение, где сам Том Джонс менялся в собственном звучании и стиле. И в этом состоит самый кайф, когда исполняя дуэтные песни, ты вынужден, подстраиваться в сторону партнёра и в итоге получаешь профессиональное развитие. Например, я записал две просто потрясающие вещи с Ани Лорак, которые имеют миллионные просмотры в сети. Кстати, сам клип на песню "Я не могу сказать" мы вообще не планировали снимать, но получились интересные кадры с процесса записи в студии, и мы подумали, почему бы из этого не сделать видео? В итоге результат превзошел все наши ожидания.
— Кстати, про какие-то особые отношения с Ани Лорак периодически упоминается в прессе, сами фанаты хотели вас даже поженить. Что связывает двух исполнителей?
— Прежде всего, наша дружба! С Каролиной (настоящее имя Ани Лорак) мы соседи в одном посёлке Москвы и чаще видимся, чем с другими артистами. Кроме того, уже после первой совместной песни стало понятно, что у нас как-то гармонично всё сложилось и удачно сошлись голоса. Знаете, она большой профессионал, с ней очень легко пробовать новые песни и записываться. Также, с Дэвидом Фостерем у нас состоялась большая коллаборация в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, где мы пели для американского телевидения на английском языке. Дуэтные песни буду продолжать делать. Вот, на пути в поезде во Владивосток, мне позвонила Наталья Ионова (Глюкоzа) и предложила потрясающую песню с ней.
— Вы первый вице-президент "Крокус групп", основатель музыкального проекта "Жара" и гастролирующий музыкант. Как удаётся совмещать все это?
— Все перечисленное — это бизнес. Там и там креатив, и для меня нет ничего сложного в этом смысле. К слову, я ведь вообще не профессиональный музыкант, однако те 20 лет совместной работы с муз-бэндом меня многому научили – это и есть моя школа. История знает примеры, когда люди без музыкального образования становились великими и самобытными артистами – Элвис Пресли, Том Джонс, Хулио Иглесиас. С одной стороны не имея образования, ты имеешь полную свободу для экспериментов, но именно свобода даёт возможность создавать те музыкальные вещи, которые ты бы не сделал, будучи профессионалом.
— Скоро выход нового альбома. Что нового приготовили для поклонников?
— Прежде всего, мы приготовили новое звучание и стилистику. Хочу выйти из зоны комфорта и сделать нечто необычное. Некоторые новинки пробуем играть уже сейчас на саунд-чеках перед концертами прямо в туре. Думаем, как применить ту или иную композицию, что сделать будущим синглом.
— Музыка для Эмина больше деньги или творчество?
— Понимаете, у меня есть другие сферы жизни, где мои заработки значительно выше, чем от гастрольной деятельности. Время в любом случае – это деньги, пытаюсь находить для этого возможности. Стараюсь, чтобы концерты окупались, приносили прибыль и собирали полные залы. Главное для музыканта – его публика. В Хабаровске был аншлаг, во Владивостоке тоже аншлаг и все это в первый приезд, потому что заставить людей прийти на концерт и купить билет невозможно. Значит, моё творчество востребовано у зрителя и в этом заключается счастье.
— В каждом городе тура вы проводите благотворительную акцию "Бумеранг добра". Расскажите, как она прошла во Владивостоке.
— Да, проект заключается в том, что все деньги от продажи атрибутики и дисков мы умножаем за счет коллектива на два и переводим в благотворительные фонды. Здесь мы проводим проект с фондом "Сохрани жизнь", встречаемся с детками и общаемся. Многие из них пришли на концерт.
— Как стать успешным? Считаете себя состоявшимся человеком?
— Я сейчас только на пути к этому, потому что за любым успехом стоит большой труд. Некоторым везёт с первым выходом на сцену, мне же всё далось не сразу. Музыкой я стал заниматься с 13-14 лет, а реализовался артистом только к 35 годам. Главное – много работать.