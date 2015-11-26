У некоторых потребителей во Владивостоке временно ограничат горячее водоснабжение

В городе продолжается ремонт теплосетей
Общество 16:15
Кран. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Энергетики "Приморских тепловых сетей" (филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") предупреждают горожан о том, что в связи с ремонтами теплосетей горячее водоснабжение (ГВС) будет временно ограничено у части жителей Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

С 8.00 до 24.00 часов 12 октября:

  • Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;
  • Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2.

C 13 октября до 15 октября:

  • Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;
  • Казанская: 1, 5, 7;
  • Крыгина: 1, 6, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34, 40, 42а, 86в;
  • Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;
  • Морозова: 5, 7, 9;
  • Нижнепортовая: 4;
  • Перекопский: 3, 5, 7;
  • Самарская: 10а;
  • Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
  • Станюковича: 3, 48;
  • Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;
  • Ялтинская: 18.
  • Авраменко: 8, 9а, 17;
  • Бестужева: 5;
  • Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
  • Лейтенанта Шмидта: 29;
  • Станюковича: 31а, 37, 39, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
  • Чернышевского: 15.
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