В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги ремонта улично-дорожных сетей и дворов

Часть дорожных полотен областного центра ремонтируются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Общество 18:05
Брифинг в администрации Южно-Сахалинска. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhhalinMedia

Сезон благоустройства в Южно-Сахалинске подходит к завершению. В связи с чем городская администрация отчиталась о промежуточных итогах ремонта улично-дорожных сетей и дворов. В данный момент в областном центре завершаются строительные работы, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

До конца 2019 года в Южно-Сахалинске будет отремонтировано 13 км автомобильных дорог. На данный момент по пяти участкам работы уже завершены. Работы выполняются, в том числе и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В областном центре он стартовал в нынешнем году и активно набирает обороты. В рамках нацпроекта каждый последующий год в островной столице планируется производить ремонт порядка 13 – 15 км дорог. На это выделяется федеральная субсидия, поэтому объемы работ будут только увеличиваться. В целом же, на данный момент, походят к финальной точке работы по 15 объектам. Среди них такие крупные, как улица Украинская, Коммунистический проспект, улица Вокзальная. Часть объектов перешла на следующий год. Уже заключен контракт на выполнение ремонтных работ по улице Ленина протяженностью 2 — 3 км (от улицы Сахалинской до базы на Украинской). Этот участок будет завершен к 2021 году. Также городская администрация планирует заключить контракты на продолжение работ по Коммунистическому проспекту и улице Украинской.

Стоит отметить, что областные и федеральные средства направленные на ремонт дворов освоены практически полностью. На следующий год перешло минимальное количество объектов. Из-за недобросовестных подрядчиков было расторгнуто три значимых для города контракта. Сроки выполнения работ по некоторым объектам сдвинулись на 2020 год.

Что касается капитального ремонта дворов, то в этом году было запланировано отремонтировать 32 дворовых территории. С учетом областных средств на эти цели было направлено более 700 млн рублей. На данный момент завершены три дворовых территории, порядка 15 находятся в завершающей стадии и до ноября будут готовы.

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ремонтные работы автомобильная дорога

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