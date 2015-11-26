лагодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения

Больше рейсов в Дальнегорск и Пластун выполнит малая авиация этой осенью. Фото: Игорь Новиков

Авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту полетов из Владивостока в Дальнегорск и Пластун в октябре и ноябре. Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в авиакомпании, частота полетов увеличивается с 10 октября по 29 ноября. На маршруте Владивосток – Дальнегорск – Владивосток будут выполняться дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям. Из Владивостока в Пластун и обратно – по четвергам.

"Вылет в Дальнегорск – в 9.05. Обратный рейс из Дальнегорска – в 11.00/11.05. Вылет в Пластун – в 12.30/12.25. Обратный рейс из Пластуна – в 14.25/14.30. Время в пути составляет 1,5 часа", – отметили специалисты.

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов остается доступной для населения. В Дальнегорск и Пластун в одну сторону она составляет 2171 и 2178 рублей соответственно.

Напомним, сегодня в Приморье в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" приморцы могут передвигаться по 14 маршрутам, 10 из которых выполняет авиакомпания "Аврора" на самолетах DHC-6. Еще одним перевозчиком является ООО "Дальнереченск Авиа", в распоряжении которого – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2.