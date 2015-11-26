Более 1,6 тысячи семей Приморья получили региональный маткапитал на третьего ребенка

Семьи смогли направить полученные средства на ремонт жилья, покупку квартир, оплату медицинских, образовательных услуг
Общество 17:20
Более 1,6 тысячи семей Приморья получили региональный маткапитал на третьего ребенка. Фото: Александр Сафронов

С начала года 223,3 млн рублей направили приморцам на региональный материнский капитал на третьего ребенка. Семьи смогли направить полученные средства на ремонт жилья, покупку квартир, оплату медицинских, образовательных услуг и другие цели, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте труда и социального развития, за девять месяцев сертификаты на региональный материнский капитал по рождению третьего (последующего) ребенка получили более 1,6 тысячи приморских семей. Выплата осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

"Около 1,4 тысячи получателей уже распорядились средствами региональной выплаты. Большая часть из них использовали ее на ремонт жилья и улучшение жилищных условий – строительство или покупку квартир", – подчеркнули специалисты.

С помощью средств материнского капитала многодетные родители также могут оплатить медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках краевого законодательства. А 10% оставшихся средств могут быть использованы на цели, не предусмотренные в краевом законе.

Отметим, что всего с 2013 года за этой мерой соцподдержки обратились 16,7 тысячи человек, воспользовались сертификатом – более 10,6 тысячи многодетных семей.

Вместе с тем в 2019 году региональный материнский капитал предусмотрели для семей, у которых в этом году родился второй ребенок. Размер выплаты составляет 30% от "стоимости" федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом. Направить ее можно на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

"За новым видом социальной поддержки обратились уже более тысячи приморских семей", – сообщили в департаменте.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу президента РФ Владимира Путина.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – важнейшая составляющая национального проекта "Демография", призванного увеличить суммарный коэффициент рождаемости в стране. По словам врио вице-губернатора Приморья Сергея Максимчука, гарантированная помощь государства – хороший стимул для родителей, которые задумываются о пополнении.

В Приморье сегодня действуют 26 выплат и компенсаций, которые работают в отношении разных семей, независимо от их статуса и количества детей. По вопросам, связанным с демографическими выплатами, необходимо обращаться в отделы приема Приморского центра социальной поддержки. Получить информацию можно также в МФЦ по месту жительства или изучив специальный справочник.

Написать автору
материнский капитал

Первые сертификаты на региональный маткапитал за второго ребенка вручат семьям Приморья

17 июля, 18:09

Хапочкин: Сахалинский форум партийных проектов обозначил приоритеты в работе на 2019 год

29 апреля, 11:35
СКБ Контур: Пионер программного обеспечения в России - на Русском MeetUp-2019
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia