Планы Тельцов, выбор Раков и слова Скорпионов: подробный гороскоп на 12 октбря

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от завтрашнего дня

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны неприятные воспоминания или от которых вы просто устали. Встреча с друзьями поднимет настроение. Особенно удачно складываются дела, если вас объединяют общие интересы.

У ТЕЛЬЦОВ на первый план выходит необходимость расслабиться на всех уровнях; было бы полезно отпустить все неприятные воспоминания. Некоторых захватит желание перемен: не откладывайте, наоборот, — постарайтесь предпринять что-нибудь прямо сейчас!

Умение организовывать праздники пригодится БЛИЗНЕЦАМ. Подходящее время для физических нагрузок, участия в поездках, самодеятельных оркестрах. Переходите от слов к делу и начинайте реализовывать свои идеи.

РАКИ, если затрудняетесь с выбором, прислушайтесь к советам друзей. Кто-то изучил вас лучше, чем вы думаете, и это может пригодиться. А вот ваша склонность держать в секрете все свои мысли и чувства может отдалить успех.

ЛЬВАМ стоит учесть, что вкладывание денег в рискованные проекты чревато разочарованиями. В семье это период совместного планирования. Можно понять, какие аспекты бытия действительно требуют повышенного внимания.

Некоторым ДЕВАМ представится шанс заработать приличную сумму. Следите за эмоциональностью своих высказываний: легко обидеть других людей. В личной жизни нужно довериться происходящему, не забывая при этом вносить в это самое "происходящее" ненавязчивые уточнения.

ВЕСЫ приятно проведут время, путешествуя по городу и его окрестностям. Звезды предостерегают от излишней мнительности в том, что касается здоровья. В то же время, рекомендуется обратить внимание на качество употребляемых продуктов, их сочетаемость друг с другом.

СКОРПИОНАМ стоит учесть, что слово имеет особенную силу. Лгать опасно, могут неожиданно сбыться сказанные в сердцах недобрые пожелания. Хорошо идет работа над коррекцией речи, полезны дыхательные упражнения.

У СТРЕЛЬЦОВ легко проходят поездки, а контакты с новыми людьми сопровождаются обретением невиданных доселе возможностей и перспектив. Будет замечательно, если удастся провести часть дня на свежем воздухе.

КОЗЕРОГОВ ждут расходы, связанные с ремонтом или приобретением необходимой обновки. В принципе, звезды приветствуют все ваши замыслы, даже если они кажутся рискованными вам самим.

У ВОДОЛЕЕВ хороший день для покупки техники, получения знаний в компьютерной области. Не позволяйте окружающим склонить вас к обещаниям, исполнение которых вас чем-то смущает.

РЫБЫ, обратите внимание на самочувствие детей, их настроение и круг общения. Знакомые могут порадовать возможностью ценного приобретения или приятной поездки. Вечер подходит для творческих экспериментов.