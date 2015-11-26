Суд Владивостока вынес приговор риелтору-заключенному

Лишение свободы не мешало приморцу зарабатывать на аренде чужого жилья
Происшествия 19:55
Мошеннику помог мобильный телефон. Фото: ИА EAOmedia

Житель Приморского края получил второй срок, не успев выйти на свободу. Деньги ему переводили желающие снять жилье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу Владивостоку.

Фрунзенский районный суд краевой столицы вынес приговор 25-летнему уроженцу Спасского района после того, как полицейские отреагировали на сообщения о мошенничестве. В ходе следствия выяснилось, что находившийся в местах лишения свободы имел доступ к мобильному телефону и опубликовал в интернете объявление о сдаче в аренду чужой квартиры. Потерпевшие переводили деньги на телефон в качестве аванса, после чего злоумышленник переставал выходить на связь. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину"). С учетом уже имевшегося приговора, теперь в общей сложности приморец проведет за решеткой шесть лет.

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