Авария оставила без света "Патрокл" и другие микрорайоны Владивостока

Элетроэнергию вернут в дома не раньше полуночи
Общество 20:33
При свечах. Фото: ИА SakhalinMediа

В пятницу, 11 октября, без электроэнергии остались более 25 многоэтажных домов Владивостока. В редакцию ИА PrimaMedia приходят сообщения с улиц Сочинская, Можайская, Басаргина.

"У нас на Патрокле нет света с 15 часов, и до сих пор. А ведь у нас во Владивостоке сейчас уже в 19.00 наступает темнота. Звонили в диспетчерскую — нам сказали, что большая авария, обрыв кабеля, и еще нескоро дадут свет", — рассказала жительница одного из домов на Сочинской.

Жители микрорайона не исключают, что виноваты строители детского сада. Но это пока лишь неофициальная версия.

Сейчас электричество отсутствует в пяти домах микрорайона "Патрокл" на Сочинской, где живут около 3 тысяч человек. Также достали свечи в многоэтажках на Можайской, Басаргина, Сахалинской, Борисенко, Сафонова.

По информации "Владивостокского предприятия электрических сетей", в связи с аварией специалисты ведут восстановительные работы. Ориентировочно они продлятся до полуночи.

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электричество, свет

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