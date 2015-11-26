Ваша ложь уже достала: жители Владивостока через соцсети пытаются докричаться до властей

Ситуация с общественным транспортом в городе продолжает вызывать недовольство населения
Общество 14:24
Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока возмущены сообщениями администрации Владивостока о выделении дополнительных вечерних рейсов автобусов на одном из популярных маршрутов и называют публикации ложью и пусканием пыли в глаза, сообщает ИА PrimaMedia.

После повышения стоимости проезда в общественном транспорте жители Владивостока ждали улучшения условий перевозок. Однако как уверяют пассажиры в городе до сих пор невозможно дождаться автобусов в вечернее время. Обращение к администрации от возмущенных людей опубликовал популярный интернет паблик dps.control.

"Администрация города, хочу обратиться к вам. Ваша ложь уже достала, во всех СМИ мелькает новость о том, что в вечерние часы на линию выходит дополнительный автобус 29д, так вот я вам хочу сказать, что это не правда. С момента публикации новости 3 дня назад ни одного дополнительного автобуса замечено не было. Ни на 18.20, ни 19.00. Ходит один автобус ПАЗ с явно завышенной вместимостью. Люди остаются на остановках. Сам лично два дня подряд не мог уехать с остановки ВГУЭС. Кроме как ложью и пусканием пыли в глаза это я назвать не могу. Сколько это уже может продолжаться? Люди надеялись на вас, ждали нормальный транспорт, а закупили машины, которые развалятся за полгода при такой эксплуатации! Верните лучше старые автобусы, без отопления и с сантиметровым слоем грязи, зато на них хоть реально попасть домой, а впереди зима и стояние на остановках по часу", — говорится в сообщении.

Цены – выше, а состояние – хуже: подорожал проезд в общественном транспорте Владивостока

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что жители Владивостока не видят изменений в работе общественного транспорта после повышения стоимости проезда. Автобусы грязные, с коррозией, терминалы безналичной оплаты не работают.

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автобус

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