Подводные охотники устроили "Праздник окуня" на Русском острове

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Подводные охотники устроили "Праздник окуня" на Русском острове

"Праздник окуня" устроила для горожан краевая федерация подводного спорта в субботу, 12 октября, сообщает ИА PrimaMedia. Каждый желающий мог зарегистрироваться в качестве участника кулинарного конкурса и получить часть улова подводных охотников совершенно безвозмездно, с тем, чтобы тут же приготовить свежую рыбу и предоставить блюдо на суд жюри.

Массовый пикник с элементом конкурса соединился с соревнованием спортсменов – в первой половине дня в акватории восточных бухт Русского острова проходил Кубок Приморского края по подводной охоте. В состязаниях приняли участие 20 охотников, в том числе чемпион Приморского края Юлий Колганов. В этот раз он подтвердил свое мастерство, заняв первое место с уловом более 19 кг. Медаль за второе место получил Евгений Козицкий, настрелявший чуть более 17 кг терпуга, а на третьем месте оказался Денис Резниченко, добывший чуть более 14 кг морских окуней. Впрочем, даже самого маленького улова, составившего 1,8 кг, хватило бы целой семье на ужин.

Несмотря на то, что желанная для подводных охотников лакедра в этот день так никому из них и не встретилась, главный организатор соревнований и "Праздника окуня", президент краевой федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин отметил, что все участники получили большое удовольствие. Этому способствовала солнечная погода, прозрачная вода – на слэнге охотников "прозрак" — и теплая дружеская атмосфера, сопровождающая все соревнования федерации.

Праздник завершился приготовлением и дегустацией конкурсных блюд. Участники кулинарного конкурса показали класс не только в приготовлении свежей рыбы, но и в оформлении кушаний. Был представлен копченый и запеченный терпуг, а также теплый салат с рыбой. Организаторы наградили наиболее активных участников дипломами. По словам Дмитрия Анашкина, формат такого праздника имеет хорошие перспективы.

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