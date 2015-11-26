К 2035 году островной регион должен стать лидером по развитию экономики и качеству жизни (ФОТО)

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию "Сахалинская область 2035". Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Члены сахалинской Общественной палаты в рамках пленарного заседания обсудили проект "Стратегии развития островного региона до 2035 года". Документ, направленный на ускорение развития экономики и повышение качества жизни населения, общественникам представил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Как рассказал глава регионального Минэкономразвития, приоритетом социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года является новое позиционирование региона на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Для этого в регионе необходимо создать новые производственные кластеры, усовершенствовать инфраструктуру, повысить качество человеческого капитала, улучшить городскую среду и внедрить цифровые технологии во все приоритетные сферы жизни населения.

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

— Проект Стратегии описывает основные сценарии развития экономики Сахалина и Курил. Миссия нашего региона — стать динамично развивающейся территорией на Дальнем Востоке и в АТР, которая будет лидировать по качеству жизни и развитию экономики. Для этого мы будем решать вопросы по повышению социальной, инженерной и промышленно-технологической инфраструктуры, вкладывать ресурсы в развитие человеческого капитала, создавать производственные кластеры, — сказал Алексей Успенский.

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Он добавил, что к 2035 году среднегодовой прирост валового регионального продукта (ВРП) на Сахалине должен составить 7%. Развитие нефтегазосервисов, лесопереработки и стройиндустрии, марикультуры, туризма, а также лидерство СахГу в рейтинге университетов Дальнего Востока повысит конкурентоспособность Сахалинской области в борьбе за человеческий капитал. Кроме того, благодаря реализации Стратегии в регионе появится более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

— Нам следует растить специалистов здесь, на Сахалине и Курилах. Мы должны сделать так, чтобы молодежь видела потенциал для применения своих знаний и возможностей на родной земле. Не случайно Стратегия предполагает строительство университетского кампуса с учебными центрами, лабораториями, технопарками, инновационными коворкингами. Мы также должны развивать социальную и транспортную инфраструктуры, здравоохранение, сельское хозяйство и жилищный сектор, — отметил Алексей Успенский.

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Для формирования качественной инфраструктуры в ближайшие 15 лет в регионе планируют создать аэротрополис — мощный хаб с развитой системой логистических сервисов и специальной таможенной зоной вокруг аэропорта Южно-Сахалинска, разнообразный квартал с новой культурно-досуговой инфраструктурой и туристический квартал в Корсакове, где будут пассажирский порт, рыбный рынок и набережная.

Помимо этого, на острове намерены обустроить "Умный квартал" — тестовый полигон для применения строительных технологий и материалов следующего поколения, и продолжить развитие СТК "Горный воздух".

Сахалинские общественники высоко оценили представленный проект документа. Однако, изучив Стратегию более детально, они предложили внести в нее разделы о вопросах охраны экологии и развитии культуры.

В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию «Сахалинская область 2035». Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Кроме того, участники пленарной сессии посоветовали сделать акцент на развитии образования и строительстве ресурсных центров для некоммерческих общественных организаций. Также они рекомендовали уделить внимание социальному предпринимательству, улучшению жилищных условий, качеству предоставляемых коммунальных услуг и созданию альтернативных источников энергии для производств.