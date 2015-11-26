Героиня клипа группы "Ленинград" сыграет в короткометражке "Чат сериал. Копирайтеры"

Юлия Топольницкая присоединилась к проекту Сбербанка и Mastercard "Кино-#этомое". Фото: скриншот

Юлия Топольницкая, известная по работе с группой "Ленинград", исполнит главную роль в вертикальном фильме "Чат сериал. Копирайтеры" (16+). Он входит в цикл короткометражек совместного проекта Сбербанка и Mastercard "кино — #этомое", в котором шестеро известных режиссеров и блогеров объединились с подростками для совместной работы, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Режиссером первого фильма выступила Радда Новикова, совершившая прорыв благодаря сериалам "Интерны" (16+) и "Мажор" (16+). В центре сюжета фильма "Чат сериал. Копирайтеры" – циничная переписка мужчины и женщины, где в острых и резких фразах не только сквозит тема одиночества в большом городе, но и зарождается влюбленность двух людей, знакомых друг с другом лишь по сотням пересланных сообщений. Партнерами Топольницкой по фильму выступили восходящая звезда Гоголь-Центра Артем Немов и Игорь Петренко, за плечами которого более 50 ролей в фильмах и сериалах.

Напомним, что проект "кино – #этомое" стартовал в сентябре этого года. Сюжеты короткометражных фильмов были определены на основании более тысячи развернутых сценариев, присланных владельцами молодежных карт Mastercard Сбербанка. Премьера проекта состоится в ноябре.

Следить за дальнейшим развитием проекта можно на сайте: https://sberbanketomoe.ru.