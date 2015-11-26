Автомобилистов Владивостока попросили "переобуть" свои авто раньше обычного

Своевременная смена резины позволит автовладельцам избежать аварийных ситуация и сократить количество ДТП

Смена резины. Фото: ИА PrimaMedia

Мэрия Владивостока рекомендовала автомобилистам задуматься о смене летней резины на зимнюю раньше обычного в связи с наступлением холодов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают специалисты Примгидромета, менять резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от +5° С до +7° С. Во Владивостоке по средним срокам переход среднесуточной температуры воздуха к данным отметкам обычно датируется 19-20 октября. Однако в связи с аномально холодным началом октября в этом году автомобилистом стоит задуматься о смене шин раньше обычного.

Отметим, что своевременная смена резины позволит автовладельцам избежать аварийных ситуация и сократить количество ДТП.

Напомним, что сегодня во Владивостоке утром выпал первый снег. Он был совсем небольшой и быстро растаял, однако многие горожане все же успели его заметить. Сегодня утром во Владивостоке очень холодно – температура воздуха колеблется от 2 до 4°С. К обеду в краевой столице потеплеет, но ненамного. Из-за сильного ветра столбики термометров не поднимутся выше +9 °С.