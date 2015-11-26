"Билайн": Качественная аналитика и Big Data – основа цифровой экономики и "умных" городов

Телеком-оператор из "большой тройки" познакомил со своими решениями участников крупнейшей на Дальнем Востоке IT-конференции

Панельная дискуссия "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего". Фото: ИА PrimaMedia

"Билайн" (ПАО "ВымпелКом") принял активное участие в крупнейшем IT-форуме Дальнего Востока России – Русском MeetUp-2019 (12+) (4-5 октября, Владивосток, остров Русский). Телеком-оператор из "большой тройки", чья развитая инфраструктура стала основой для создания действующих платформ по анализу Big Data и развития искусственного интеллекта, рассказал участникам отраслевой конференции о своих решениях для "умных" городов и цифровизации ключевых сегментов экономики макрорегиона. Подробности – в материале ИА PrimaMedia.

Геоаналитика и "умные" города

Участники одного из ключевых мероприятий форума — панельной дискуссии "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего" — пришли к общему выводу, что развитие технологий "умных" городов требует сегодня исключительно системного, комплексного подхода, основанного на современном анализе с активным использованием Big Data и искусственного интеллекта.

Как отметил врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, цифровизация городской среды – это не использование тех или иных решений "для галочки", а создание единой платформы, в которую интегрируются все существующие и создаваемые системы. Главный же вопрос здесь – в сборе и анализе данных о потребностях населенных пунктов края в тех или иных решениях для улучшения качества городской среды.



Панельная дискуссия "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего". ИА PrimaMedia

Многие идеи и решения в сфере "умного города" должны и могут быть инициированы бизнесом, считает заместитель генерального директора Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий Константин Гибало. Именно бизнес, по оценке спикера, станет своеобразным противовесом тому подходу к цифровизации, когда технологии внедряются просто ради технологий – без учета экономического и социального эффекта от их применения.

По мнению директора макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александра Логинова и директора управления по работе с региональным госсектором Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрея Шарафутдинова, значительный потенциал для синергии бизнеса и государства имеют относительно небольшие города в дальневосточном регионе, поскольку они представляют из себя хорошую пилотную площадку как раз для создания комплексных систем и платформ, улучшающих городскую среду. Кроме того, подчеркнул Александр Логинов, такой подход имеет большое значение для решения демографических вопросов на Дальнем Востоке, способствует "закреплению" населения в макрорегионе.

Панельная дискуссия "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего". Фото: ИА PrimaMedia Панельная дискуссия "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Директор департамента по работе с госсектором "ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Михаил Звягинцев посвятил свое выступление тем существующим уже сегодня инструментам и IT-решениям, которые позволяют создавать аналитическую базу для "умных" проектов.

"Важно отметить, что стратегия развития "умных" городов – достаточно молодая, непроработанная. И те, кто сегодня принимают эти решения, пока имеют вопросов гораздо больше, чем ответов. И для того чтобы этот спектр вопросов сужать, нужно прежде всего качественно анализировать", — отметил Михаил Звягинцев.

В качестве примера технологического решения для такого анализа спикер привел инструмент "Геоаналитика", который "Билайн" первоначально разработал для собственных нужд на основании собственных массивов "больших данных" и разработок в области искусственного интеллекта. Сегодня телеком-оператор расширяет применение этого инструмента, в том числе – и в сфере создания "умных городов".

"Мы с уверенностью можем говорить о том, что "Геоаналитика" позволяет сделать качественный анализ и сделать в конечном итоге так, чтобы, допустим, "умные" остановки общественного транспорта были размещены именно там, где они дадут наибольший эффект для транспортной схемы и удобства людей. То же касается выбора места размещения социальных объектов с учетом их востребованности и транспортной доступности. Большой потенциал использование инструмента на основе "больших данных" имеет и для удобства туристов", — рассказал Михаил Звягинцев.

Представитель ПАО "Вымпелком" напомнил, что сегодня анализ Big Data, имеющихся в распоряжении телеком-оператора из "большой тройки", позволяет компании настолько точно "просчитать" модели поведения больших масс населения, что решение задач по оптимизации городских транспортных потоков или же размещения объектов "умной" инфраструктуры дает гарантированно эффективный результат.

Big Data против пробок и аварийности

Продолжением темы современной урбанистики стала еще одна дискуссия на площадке MeetUp-2019 — "Умный город. Инновации для городской среды. Как цифровые технологии могут изменить жизнь горожан". Здесь участники детально обсудили способы решения с помощью "умных" технологий вопросов и проблем транспортной системы современного города.

Принявшие участие в дискуссии московские эксперты-урбанисты вновь акцентировали внимание аудитории на том, что зачастую анализ городской логистики страдает из-за отсутствия достоверных и актуальных данных. Это обстоятельство, в свою очередь, негативно отражается на качестве "умных" проектов и не дает ожидаемых эффектов в виде, например, снижения аварийности, разгрузки дорожной сети и, в конечном итоге, повышения уровня комфорта горожан.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") Артём Трегубов рассказал об опыте компании в подготовке и реализации проектов "умного" общественного транспорта в регионах РФ и выделил основные проблемные "точки" в этом процессе.



Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") Артём Трегубов. Фото: ИА PrimaMedia

"Билайн" сейчас активно занимается оптимизацией пассажирских перевозок, а точнее, определением, как нужно перевозить людей, чтобы это было максимально эффективно и удобно. Ведь многие регионы расходуют свои средства на перевозчиков, по сути, так: они платят деньги за то, чтобы какое-то количество автобусов просто передвигалось по городу. Нет эффективного управления и контроля передвижения транспорта. В итоге – днем, допустим, ездят пустые автобусы, а в часы пик транспорта катастрофически не хватает, — отметил Артём Трегубов. – Решение здесь нужно однозначно комплексное и связанное с анализом "больших данных", чтобы, прежде всего, понять матрицу корреспонденции, то есть кто, когда и куда в городе перемещается.

Дискуссия "Умный город". Фото: ИА PrimaMedia Дискуссия "Умный город". Фото: ИА PrimaMedia Дискуссия "Умный город". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Спикер также высказал мнение, что наиболее качественную картину городской логистики можно получить, одновременно применяя и старые методы анализа городских потоков, имеющие под собой многолетние научные наработки, и современные технологии Big Data и искусственного интеллекта. По информации Трегубова, сегодня "Билайн" получает большое количество запросов с предложениями проанализировать существующие в регионах маршрутные карты.

Кроме того, отметил спикер, есть запросы и о проведении на основании "больших данных" телеком-оператора исследований экономической эффективности планируемых к созданию объектов городской среды.

Как оцифровать контейнер

Применение IT-технологий и анализа на основе Big Data в коммерческих международных грузоперевозках стало темой еще одного мероприятия Русского MeetUp-2019, которое прошло с участием экспертов "Билайна". Панельная дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли. Долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры" была посвящена обсуждению нынешнего уровня цифровизации в приоритетных для развития логистического комплекса региона контейнерных перевозках.

Панельная дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли. Долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры". Фото: ИА PrimaMedia Панельная дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли. Долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Как отметил директор по развитию корпоративного бизнеса "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") Вадим Губенко, ассоциация телеком-оператора только с мобильной связью и интернетом уже не актуальна, поскольку то же направление "Билайн Бизнес" предоставляет органам госвласти и бизнес-партнерам компании еще несколько сотен дополнительных услуг.

Панельная дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли. Долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры". Фото: ИА PrimaMedia Панельная дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли. Долгосрочные приоритеты развития экономики Приморского края в сфере транспортной инфраструктуры". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Сегодня "Билайн" готов стать полноценным участником в процессе цифровизации международных перевозок, продолжил Губенко, и поэтому для компании очень важны прямые диалоги с участниками рынка, представителями иностранных компаний и экспертами для того, чтобы на базе уже имеющихся у ПАО "ВымпелКом" цифровых решений и платформ создавать и предлагать рынку продукты, максимально отвечающие потребностям заказчика.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум (12+). В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT-отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT-разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Генеральный партнер – ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.