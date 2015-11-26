Новый аэродром малой авиации сделает приморский нацпарк "Бикин" доступнее

Аэропорт "Озерные ключи", который входит в ГК "Аква-Ресурсы", выполнит реконструкцию аэродрома на севере края и запустит рейсы малой авиации

Взлетная полоса, аэродром Олон. Фото: ГК "Аква-Ресурсы"

Совещание под руководством вице-губернатора Приморья Александра Костенко, посвященное развитию авиасообщения с Пожарским районом Приморья, прошло в администрации Приморского края. Во время недавнего визита вице-премьера Константина Чуйченко в национальный парк "Бикин" одним из важнейших для развития территории был назван вопрос транспортной доступности. Сейчас попасть в одно из самых уникальных и труднодоступных мест края можно только на автомобиле, дорога занимает не менее 10 часов. Между тем, в советское время существовало авиасообщение, сохранился заброшенный аэродром Олон в селе Красный Яр.

"Основная задача национального парка – это развитие туризма. Государство отказалось от вырубки лесов для того, чтобы сохранить заповедную территорию, и у населения не только России, но и всего мира была возможность увидеть Бикин во всей красе. Восстановление аэропорта – это государственная задача, при этом ее удобнее реализовывать совместно с частным инвестором, который сможет восстановить воздушное сообщение и будет на взаимовыгодных условиях сотрудничать с администрацией национального парка, с администрацией Приморского края, чтобы обеспечить бесперебойное авиасообщение села Красный Яр с другими населенными пунктами Приморского края", — рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.



Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Фото: http://kremlin.ru/

Развитие Национального парка, в том числе и транспортной инфраструктуры, находится на постоянном контроле у краевых федеральных властей. В конце сентября с визитом в Красный Яр приезжали сразу два вице-премьера: Константин Чуйченко и Алексей Гордеев. В Красном Яре была построена линия электропередачи и ряд социальных объектов центром "Амурский тигр" – пекарня, почта, дом быта. На совещании в администрации края было принято решение, что реконструкцию аэропорта и запуск рейса осуществит авиакомпания "Аэропорт Озерные ключи", которая входит в состав группы компаний "Аква-Ресурсы" и базируется в непосредственной близости от международного аэропорта Владивосток.

"Когда мы расшиваем любую территорию с точки зрения транспортной доступности, она становится более привлекательной. Причем я не говорю исключительно о туристской привлекательности, но и инвестиционная привлекательность становится выше", — прокомментировал вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.



Вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков. Фото: Александр Сафронов, администрация Приморского края

"Озерные ключи" взяли в аренду земельный участок под старым аэродромом в Красном Яре. Сейчас специалисты проектируют реконструкцию взлетно-посадочной полосы, аэронавигационное оборудование и здание пассажирского аэровокзала.

"У компании "Аэропорт Озерные ключи" есть соответствующая инфраструктура, специалисты и технические службы, которые смогут эффективно обслуживать выполнение данного авиационного маршрута. Сейчас ведется подбор воздушного судна, которое сможет выполнять взлет и посадку в сложных условиях аэропорта Олон", — рассказал представитель авиакомпании "Аэропорт Озерные Ключи" Сергей Стецко.

"Для начала будет выполнена съемка высотных препятствий на данном аэродроме, после этого пройдет проектирование, затем, соответственно, земляные работы, строительство ограждений, внутренней инфраструктуры, необходимой по требованиям авиационной безопасности, и после этого ввод в строй и эксплуатация", — сообщил заместитель генерального директора авиакомпании "Аэропорт Озерные Ключи" Андрей Цепловичус.

Протяженность взлетно-посадочной полосы в Красном Яре 550 метров. В качестве основного типа воздушного судна рассматривается канадский самолёт Kodiak, которому для разгона хватит 300 метров, вместимость — 10 пассажиров. Объема топливного бака хватит, чтобы долететь из Владивостока и обратно без дозаправки. Время в пути составит меньше 2 часов. Строительство нового аэродрома в Красном Яре откроет для жителей и гостей Приморья новые маршруты экологического туризма и ускорит социально-экономическое развитие отдаленной территории.