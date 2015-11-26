Почта Банк стал участником Системы быстрых платежей (СБП)

Сервис запущен в мобильном приложении и интернет-банке "Почта Банк онлайн"

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Почта Банк присоединился с Системе быстрых платежей Банка России. Теперь клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков-участников СБП. Сервис запущен в мобильном приложении (6+) и интернет-банке "Почта Банк онлайн", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном или интернет-приложении банка выбрать в меню Перевод клиенту в другой банк, перевод по номеру телефона (СБП), а затем указать номер мобильного телефона получателя, банк и сумму перевода, а также выбрать счет для списания. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

"Расширение числа участников системы быстрых платежей только на пользу сервису: это увеличит его функциональность и возможности для пользователей. В целом СБП – удобный инструмент, упрощающий клиентам решение их финансовых задач и стимулирующий дальнейшее проникновение дистанционного обслуживания среди пользователей банковских услуг. В наших планах – внедрить также сервис перевода в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов", – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Оператором и расчетным центром системы выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром – Национальная система платежных карт (НСПК). Напомним, Система быстрых платежей заработала в феврале этого года, и на текущий момент к ней подключено 22 банка.

Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам первого полугодия 2019 года открыто более 19 тысяч точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 11,6 млн человек.

В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Почта Банк является единственным банком в России, банкоматная сеть которого (более 4,8 тысячи машин) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.