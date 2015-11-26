Эксперты рассказали, каким бизнесом занимаются предприниматели старшего поколения

По данным "Манго Телеком", чаще всего пенсионеры и предпенсионеры зарабатывают на строительстве и ремонте
Бизнес 14:44
Бизнес. Фото: https://pixabay.com

Оператор облачных коммуникаций "Манго Телеком" выяснил, какие направления бизнеса привлекают предпринимателей старшего возраста. Для этого в "Манго Телеком" изучили профили компаний, пользующихся телефонией для бизнеса, при условии, что эти предприятия принадлежат или управляются людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Самому возрастному предпринимателю в исследуемой группе 79 лет, уточнили аналитики, сообщили ИА PrimaMedia в компании "Манго Телеком".

Чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта. К этой категории относятся 16% компаний.

В торговле работают 15% предприимчивых людей среднего и пожилого возраста, 13% связаны с медицинским бизнесом, 10% — с авторемонтным. На пятом месте — индустрия красоты — 7%, чуть менее популярны туристические фирмы — 6%.

Транспортные услуги предоставляют 5% "взрослых" компаний, в сфере общественного питания нашли себя 3% и столько же — в сфере деловых услуг, включая бухгалтерские и юридические.

В комментариях к результатам исследования аналитики "Манго Телеком" отметили, что многие предприниматели старшей группы выбирают довольно оригинальные способы заработка. Так, в выборке обнаружились несколько детективных агентств, салоны красоты для животных, кинопроизводственные компании и студия йоги.

"Манго Телеком" работает в 67 городах России, предоставляя сервисы виртуальных АТС и облачных контакт-центров более чем 50 тысячам компаний всех основных сфер.

Ранее "Манго Телеком" рассказала о бизнесах юных предпринимателей.

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Тэги: предпринимательство

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