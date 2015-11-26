Артемовская ТЭЦ одержала победу на соревнованиях внештатных пожарных формирований

В течение трех дней четыре команды демонстрировали теоретические и практические навыки

Тушение электродвигателя под условным напряжением. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК"

Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") провел соревнования внештатных пожарных формирований между структурными подразделениями. Победу одержали специалисты Артемовской ТЭЦ. Второе место с небольшим отрывом заняла команда Партизанской ГРЭС, третье – структурное подразделение "Приморские тепловые сети". Помимо этого, были выявлены лучшие в индивидуальных дисциплинах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В течение трех дней четыре команды (от Партизанской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-1 и СП "Приморские тепловые сети") демонстрировали теоретические и практические навыки. Участники прошли проверку норм и правил пожарной безопасности, эстафету с препятствиями и тушением горящей жидкости, боевое развертывание магистральной (на 20 метров) и двух рабочих линий (по 40 метров) с подачей воды на условный очаг пожара, 100-метровку с препятствиями и тушением горящей жидкости в противне, тушение шкафа управления и электродвигателя под условным напряжением и многое другое.

В соревнованиях внештатных пожарных формирований приняли участие четыре структурных подразделения филиала «Приморская генерация». Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Соревнования внештатных пожарных формирований филиалов ДГК. Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Соревнования внештатных пожарных формирований филиалов ДГК. Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» 1 / 3

"Как правило, тяжелее конкурсантам дается боевое развертывание, на котором задействована вся команда. Процесс требует четкого взаимодействия и согласованности, что является залогом успешного и своевременного введения сил и средств на пожаре. Так как это самый сложный этап, то при равном количестве баллов по другим этапам победитель определяется именно по результатам боевого развертывания", — сообщает ведущий инженер службы промышленной безопасности и охраны труда филиала "Приморская генерация" АО "ДГК", заместитель главного судьи соревнований Роман Козыкин.

Соревнования проводятся ежегодно. Перед формированием команд для итогового состязания участники проходят конкурсный отбор в своих структурных подразделениях.

Оцениваются как скорость выполнения задания, так и соблюдение требований пожарной безопасности. Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Тушение горящей жидкости в противне. Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Тушение электродвигателя под условным напряжением. Фото: пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» 1 / 3

Как отметили в филиале "Приморская генерация" АО "ДГК, основными целями таких мероприятий являются повышение теоретической и практической подготовки членов внештатных пожарных формирований, отработка навыков применения средств пожаротушения и проверка уровня подготовки персонала.