Артемовская ТЭЦ одержала победу на соревнованиях внештатных пожарных формирований

В течение трех дней четыре команды демонстрировали теоретические и практические навыки
Общество 15:03
Тушение электродвигателя под условным напряжением. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК"

Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") провел соревнования внештатных пожарных формирований между структурными подразделениями. Победу одержали специалисты Артемовской ТЭЦ. Второе место с небольшим отрывом заняла команда Партизанской ГРЭС, третье – структурное подразделение "Приморские тепловые сети". Помимо этого, были выявлены лучшие в индивидуальных дисциплинах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В течение трех дней четыре команды (от Партизанской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-1 и СП "Приморские тепловые сети") демонстрировали теоретические и практические навыки. Участники прошли проверку норм и правил пожарной безопасности, эстафету с препятствиями и тушением горящей жидкости, боевое развертывание магистральной (на 20 метров) и двух рабочих линий (по 40 метров) с подачей воды на условный очаг пожара, 100-метровку с препятствиями и тушением горящей жидкости в противне, тушение шкафа управления и электродвигателя под условным напряжением и многое другое.

1 / 3

"Как правило, тяжелее конкурсантам дается боевое развертывание, на котором задействована вся команда. Процесс требует четкого взаимодействия и согласованности, что является залогом успешного и своевременного введения сил и средств на пожаре. Так как это самый сложный этап, то при равном количестве баллов по другим этапам победитель определяется именно по результатам боевого развертывания", — сообщает ведущий инженер службы промышленной безопасности и охраны труда филиала "Приморская генерация" АО "ДГК", заместитель главного судьи соревнований Роман Козыкин.

Соревнования проводятся ежегодно. Перед формированием команд для итогового состязания участники проходят конкурсный отбор в своих структурных подразделениях.

1 / 3

Как отметили в филиале "Приморская генерация" АО "ДГК, основными целями таких мероприятий являются повышение теоретической и практической подготовки членов внештатных пожарных формирований, отработка навыков применения средств пожаротушения и проверка уровня подготовки персонала.

Написать автору
Тэги: ДГК, Дальневосточная генерирующая компания соревнования

Отопительный сезон начался в Хабаровске

4 октября, 13:58

Энергетики рассказали, что делать приморцам, накопившим долги за теплоснабжение

4 октября, 11:31

"Билайн": Качественная аналитика и Big Data – основа цифровой экономики и "умных" городов

13:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia