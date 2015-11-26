"Ростелеком" провел оптику в более 800 домохозяйств Приморского края

Теперь жителям доступны высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании

Интернет. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"Ростелеком" завершил строительство сетей связи по технологии GPON в поселке Моряк-Рыболов и селе Чугуевка. Теперь жителям более 800 домохозяйств доступны высокоскоростной интернет и цифровые сервисы компании. В рамках реализации проекта специалисты "Ростелекома" проложили 17 км оптоволокна и смонтировали оборудование емкостью в 828 абонентских портов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

GPON ("оптика в дом") — технология пассивных оптических сетей, предполагающая прокладку кабеля непосредственно до квартиры или частного дома абонента. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения. С подключением по технологии GPON можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть интерактивное телевидение Wink (6+) и пользоваться интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Также клиентам доступны сервисы "Видеонаблюдение" и "Умный дом".

"Для районных центров и поселков с преобладанием частной застройки подключение по GPON является самым оптимальным решением. На сегодняшний день оптическими линиями "Ростелекома" охвачены более 78% всех домохозяйств Приморского края. До конца 2019 года мы планируем обеспечить технической возможностью подключения к телеком-услугам по оптике жителей города Лесозаводск, поселка Кавалерово, сел Красный Яр и Спасское", — отметил директор Приморского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.