Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны

Взимание комиссии за переводы между счетами, открытыми в одном банке, но в разных регионах, необходимо устранить
Политика 15:16
Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Правительство РФ вносит поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" с целью избавить граждан от комиссий за переводы между регионами внутри одного банка, ИА PrimaMedia.

"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах, поэтому такая межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", — заявил Премьер-министр Дмитрий Медведев.

В этой связи предлагается указать в законе, что размер комиссии при переводе средств между счетами физических лиц внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных внутренних структурных подразделениях.

"Такие ничем не обоснованные комиссии – это лукавство финансовых организаций, ведь переводы внутри банка самому банку ничего не стоят с учетом современного уровня развития цифровых технологий. Аналогичная ситуация существовала до недавнего времени в секторе мобильной телефонной связи – за роуминг внутри страны взималась плата. Однако с этого года подобные платежи запрещены, поскольку они перестали иметь экономическую обоснованность. То же самое в финансовой сфере. Так называемый банковский роуминг является пережитком прошлого, который необходимо устранить", — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

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Тэги: Совет Федерации Федерального Собрания РФ Гольдштейн Ростислав Эрнстович бюджет

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