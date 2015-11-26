Новый продукт-модуль расчёта ИТС энергооборудования позволит эффективнее управлять производственными активами компании

Специалисты ДРСК разработали уникальную программу для ЭВМ. Фото: пресс-служба ДРСК

Инженер-программист управления информационных технологий Евгений Борисов и главный специалист управления эксплуатации и ремонта Александр Скуратов за год создали современную программу "Модуль расчета индекса технического состояния оборудования для системы УПА ТОИР (Управление производственными активами: техническое обслуживание и ремонты)" (18+). 25 сентября 2019 года этот факт зафиксирован в Реестре программ для ЭВМ Федеральной Службы по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Разработка специалистами проводилась на основании приказа Минэнерго РФ № 676 от 26 июля 2017 года, утверждающего методику оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи.

"Схема отчетности техсостояния сетевого комплекса по этой методике предполагает, что все энергетические компании страны предоставляют данные о своем оборудовании, а Минэнерго производит расчет ИТС каждого объекта. На основании индексов дается оценка работы конкретных сетевых компаний по обслуживанию эксплуатируемых объектов и при необходимости должны приниматься меры реагирования, например, на этапе подготовки к отопительному сезону городов и регионов. Таким образом, Минэнерго РФ не только определяет порядок оценки технического состояния, но и осуществляет контроль всех сетевых компаний, оценивая, насколько грамотно и эффективно оно эксплуатируется. Но одно дело, когда речь идет об одном генераторе или турбине, и совсем другое – сотни километров линий электропередачи и тысячи единиц трансформаторных подстанций, как в ДРСК, работающей на территории пяти субъектов Дальнего Востока. Информация по нашим объектам была настолько масштабной, что даже загрузка данных на сайт Минэнерго сильно была затруднена", — рассказывает инженер-программист управления информационных технологий АО "ДРСК" Евгений Борисов.

Минэнерго РФ предложило рассчитывать ИТС эксплуатируемого оборудования по своей методике и загружать данные по объектам, отклоняющимся от нормы. В итоге родился совершенно новый программный продукт — "Модуль расчета индекса технического состояния оборудования для системы УПА ТОИР (Управление производственными активами: техническое обслуживание и ремонты)", который с наименьшими затратами человеческих и временных ресурсов позволит более эффективно следить за состоянием оборудования ДРСК.

Разработка инженеров ДРСК может быть принята за основу российскими энергетическими компании, располагающие большой базой производственных активов.