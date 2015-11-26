Депутаты ЗС ПК поздравили население поселка Артемовский с юбилеем

Игорь Шауфлер и Джони Авдои вручили жителям благодарности Законодательного собрания

Игорь Шауфлер и Джони Авдои вручили жителям благодарности Законодательного собрания. Фото: ИА PrimaMedia

В Доме культуры им. Артёма состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию посёлка Артёмовский. Депутаты Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер и Джони Авдои, которые работают по 12 избирательному округу, отметили вклад жителей в развитие и процветание поселка, сообщает ИА PrimaMedia.

90 лет назад, в 1929 году, на месте вековой тайги началось строительство одной из крупнейших электростанций Дальневосточного края – Артём ГРЭС. Так началась история поселка Артёмовский, которая неразрывно связана с развитием важной для жизнеобеспечения людей отраслью – энергетикой.

Последние три года развивать и поддерживать поселок выполнением депутатских наказов помогают Игорь Шауфлер и Джони Авдои. Именно их стараниями был отремонтирован Дом культуры, в котором прошло торжественное празднование юбилея. Чтобы привести здание в нормальное состояние потребовалось 12,5 млн рублей. Асфальтирование дорог, ремонт стадиона, замена окон в дошкольных учреждениях, работы по благоустройству и озеленению – это лишь малая часть выполненных просьб населения. Депутаты отметили, что именно люди в Артемовском – самое главное достояние, с их помощью и активной гражданской позицией получилось внести вклад в развитие поселка.

— Здесь живет много талантливых, инициативных, неравнодушных, трудолюбивых и сильных духом людей. Каждый из вас внес свой личных вклад в развитие и процветание Артемовского. Ваши любовь, трудолюбие и преданность родному поселку заслуживает самых высоких слов благодарности. С праздником вас! — отметил Игорь Шауфлер.



Депутат ЗС ПК Игорь Шауфлер. Фото: ИА PrimaMedia

За высокий профессионализм и многолетний труд депутаты вручили благодарности Законодательного Собрания. Одна из награжденных Юлия Попова переехала в Артемовский всего 9 лет назад, но постоянно участвует в мероприятиях благоустройству территорий. Семья Поповых представила проект в губернаторскую программу "1000 дворов" и победила.

— Мне очень нравится поселок и люди здесь добрые и отзывчивые, поэтому и стараемся все вместе сделать нашу жизнь лучше и комфортнее. Участвуем и в субботниках, и в спортивных мероприятиях всей семьей, — рассказала Юлия.



Юлия Попова. Фото: ИА PrimaMedia

Вклад населения отметил и Джони Авдои.

— Люди достойные, на них всегда можно положиться. Поселок Артемовский не только снабжает теплом и электричеством город Артем, но и весь Приморский край. Будьте счастливы и здоровы, чтобы в ваших сердцах всегда были душевное тепло и радость, — подчеркнул депутат.



Депутат ЗС ПК Джони Авдои. Фото: ИА PrimaMedia

Несмотря на то, что в последние годы Артёмовский не является поселком как отдельный населенный пункт, он не утратил свою самобытность и свою особую ауру. Благодаря активности жителей, неравнодушных и болеющих за территорию депутатов, усилия местных властей поселок активно процветает.

Глава Артёмовского городского округа Александр Авдеев отметил, что за последние три года на ремонт дорог и тротуаров в посёлке выделено около 100 млн рублей. Ремонтировали улицы Каширскую, Днепростроевскую, Братскую, обустроили два остановочных комплекса. В этом году провели комплексный ремонт улицы Ворошилова с ремонтом тротуаров, ливневой канализацией, автобусными остановками.

В Доме культуры им. Артёма состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию посёлка Артёмовский. Фото: ИА PrimaMedia В Доме культуры им. Артёма состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию посёлка Артёмовский. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

В Доме культуры им. Артема благодаря стараниям депутатов ЗС ПК продолжится капитальный ремонт здания, замена окон, ремонт отопительной системы, капремонт помещений библиотеки, помещений кружковой деятельности, спортивного и танцевального зала и много другое.

Праздничный концерт с яркой праздничной программой и выступлением творческих коллективов Артемовского городского округа посетили практически все жители Артемовского.