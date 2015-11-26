Грузинский ресторан "Супра" отметил во Владивостоке праздник урожая Ртвели

Гости превратили 2 тысячи кг винограда в почти 200 литров виноградного сока
Общество 16:48
Грузинский ресторан "Супра" отметил во Владивостоке праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра"

Грузинский ресторан "Супра" отметил традиционный праздник урожая Ртвели. Он собрал более 2 тысяч жителей и гостей Владивостока на главной набережной города. Участники давили виноград, наслаждались угощениями, вместе пели и танцевали, сообщает ИА PrimaMedia.

Исторически в Грузии на Ртвели начинают готовить вино из собранного урожая, сок винограда собирают в квеври, большие глиняные емкости, в которых потом и происходит приготовление молодого вина.

Специально для праздника джигиты из "Супры" приготовили емкости для давки винограда, в которых участники праздника, перетаптывая ягоды, превратили 2 тысячи кг винограда в почти 200 литров виноградного сока. Чтобы превратить виноград в сок, потребовалось 50 человек.

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Щедрое застолье, которым отмечают праздник урожая, стало главной частью мероприятия, вместе с жителями города повара ресторана “Супра” приготовили на открытом воздухе больше 100 кг традиционных хинкали, которыми бесплатно могли насладиться все гости праздника. Чтобы сварить больше 1 тысячи хинкали, потребовался специальный чан объемом более 200 литров, который четыре часа доводили до кипения на открытом огне.

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"Проводить мероприятия с таким размахом безумно ценно для меня, потому что только с командой ресторана "Супра" я узнал, что такое вообще возможно. Мы каждый раз доказываем себе и жителям, на какие вещи мы вообще способны!" — отметил бренд-шеф ресторана "Супра" Максим Галишников.

Ну и какое, конечно, веселье без танцев и музыки, часовой концерт радовал всех шумными и зажигательными танцами.

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Также в этот день по традиции любого грузинского застолья был определен чемпион по поеданию хинкали на скорость. Победитель получил запас хинкали от "Супры". Кроме того, со сцены ведущий задавал тематические вопросы, а в конце мероприятия наградил всех, кто готовил шашлык.

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Тэги: праздник

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