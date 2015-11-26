Завершить работы в кратчайшие сроки поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки

Жителей ветхого и аварийного жилья Посьета и Хасана начнут расселять в этом году. Фото: Игорь Новиков

Завершить работы по строительству домов и предусмотреть иные возможности для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Хасанском районе в кратчайшие сроки поручил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в муниципалитет в воскресенье, 13 октября. Три дома в Посьетском и Хасанском городских поселениях по программе переселения должны были быть сданы еще несколько лет назад. Однако из-за недобросовестного подрядчика завершение работ откладывали на неопределенный срок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По поручению губернатора Приморского края были приняты все меры, чтобы первые жильцы смогли справить новоселье в новых квартирах в кратчайшие сроки. Так, планируется до конца года сдать многоквартирный дом №9 на улице Вокзальная в поселке Хасан – на сегодняшний день здесь заключен контракт на строительно-монтажные работы. По второму объекту, дому №9а, готовится аукцион для определения поставщика услуг на аналогичный вид работ. Планируемый срок их окончания – июнь 2020 года.

Дорабатывается также проектная документация по многоквартирному жилому дому № 16а/1 по улице Портовая в поселке Посьет. При успешном завершении всех процедур окончание строительства объекта с учетом переселения граждан в многоквартирные дома запланировано на июнь-июль 2020 года.

Олег Кожемяко раскритиковал работу профильного ведомства и главы поселения в этом направлении. Он акцентировал внимание на необходимости скорейшего решения острого вопроса. Одна из предложенных им мер – применить уже имеющуюся в Приморье практику, а именно сертификаты на жилье или приобретение квартир на вторичном рынке. Первыми, кто получит квартиры с применением данного механизма, станут 12 семей из Посьета.

"Жильцы более 130 квартир должны переехать из ветхого и аварийного жилья. Приняты решения по расселению людей и выдаче им сертификатов. В Хасане один дом будет сдан до декабря, второй – не ранее июня 2020 года, но это все равно уже финишная прямая", – обозначил губернатор.

Глава Приморья подчеркнул, что власти на местах не готовы сами решать вопросы, касающиеся детальной проработки документации по крупным проектам. Именно поэтому актуальна инициатива создания нового вида территориального образования – муниципального округа.

"Слабая способность глав поселений провести конкурсные процедуры и подготовить проектно-сметную документацию еще раз подтверждает правильность идеи создания муниципальных округов. Это позволит качественно и грамотно заниматься контрактами, чтобы обязательства, взятые перед людьми, выполнялись. А на поселенческом уровне будут решаться вопросы подготовки смет по благоустройству, приведению в порядок территорий, уборке мусора, ремонту дорог, взаимодействия с управляющими компаниями. Это как раз те задачи, с которыми они должны работать и вполне могут справляться", – отметил Олег Кожемяко.