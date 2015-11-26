Эксперты компании "Восточно-страховой альянс" обсудили приоритеты и перспективы развития современной медицины

Восточно-страховой альянс принял участие в форуме "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" (16+). Масштабное мероприятие было рассчитано на три дня. За это время участники со всего Дальнего Востока обсудили приоритеты и перспективы развития современной медицины в сочетании с навыками научной и социальной работы, а также поделились опытом и наработками в области фармакологии, ЗОЖ, закупок и другого, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВСА.

Целью форума стал обмен опытом и распространение лучших практик по организации работы здорового образа жизни в регионе и муниципалитетах, вовлечению активных граждан и общественных организаций в формировании мотивации к здоровому образу жизни у населения.

В работе форума приняли участие эксперты и страховые представители ООО СМО "Восточно-страховой альянс". Такой формат работы позволил участникам форума и жителям Приморского края продемонстрировать и оценить эффективность взаимодействия лечебных учреждений и страховой медицинской организации. По словам директора компании Бориса Тихонова, такие мероприятия позволяют подвести первые итоги работы за год и наметить планы на будущее.



ВСА принял участие в форуме "Тихоокеанская Россия – территория здоровья". Фото: предоставлено ВСА

"Самое главное, что мне хотелось бы отметить, это то, что количество жителей Приморского края, которые прошли диспансеризацию на текущую дату, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Считаю этот показатель достижением всего медицинского сообщества, ведь диспансеризация позволит выявить заболевание на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. Призываю жителей края отнестись к этой процедуре со всей серьезностью и пройти обследование", — сказал Борис Тихонов.

Параллельно с форумом в стенах ДВФУ прошла и шестая международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты MEDHEALTH EXPO (16+), в которой ООО СМО "Восточно-страховой альянс" также принял участие и получил диплом участника.