Проекты пресс-службы ДГК - победители регионального МедиаТЭК

Дипломы получили сразу три проекта
Общество 18:10
Проекты пресс-службы ДГК - победители регионального МедиаТЭК. Фото: пресс-служба ДГК

Сразу три проекта пресс-службы АО "Дальневосточная генерирующая компания" получили дипломы победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК – 2019", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В номинации "Популяризация профессий ТЭК" первое место занял проект АО "Дальневосточная генерирующая компания" в социальной сети "Инстаграм". Аккаунт энергокомпании существует 2 года, рассказывая о самых интересных новостях филиалов ДГК и постоянно привлекая новых подписчиков.

Корпоративная газета "Энергетик ДГК" — лидер в номинации "Лучшее корпоративное СМИ". Издание с многолетней историей и ежемесячным тиражом 2 тысячи экземпляров по сей день играет роль главного внутрикорпоративного канала коммуникации.

Еще один диплом победителя в номинации "Социальная и экологическая инициатива" завоевал проект филиала "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" – "Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в "Хабаровской генерации". Год пятый (2018/2019)". Проект реализуется компанией на протяжении 5 лет и нацелена на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков. Цель энергетиков-наставников — помочь воспитанникам детских домов подготовиться к самостоятельной жизни и получить востребованную на рынке труда специальность. Напомним, данный проект также стал призером федерального этапа конкурса "МедиаТЭК-2019" и был отмечен в рамках Российской энергетической недели, прошедшей в октябре в Москве.

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Тэги: ДГК, Дальневосточная генерирующая компания конкурс профессиональный

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