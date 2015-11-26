Дипломы получили сразу три проекта

Проекты пресс-службы ДГК - победители регионального МедиаТЭК. Фото: пресс-служба ДГК

Сразу три проекта пресс-службы АО "Дальневосточная генерирующая компания" получили дипломы победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК – 2019", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

В номинации "Популяризация профессий ТЭК" первое место занял проект АО "Дальневосточная генерирующая компания" в социальной сети "Инстаграм". Аккаунт энергокомпании существует 2 года, рассказывая о самых интересных новостях филиалов ДГК и постоянно привлекая новых подписчиков.

Корпоративная газета "Энергетик ДГК" — лидер в номинации "Лучшее корпоративное СМИ". Издание с многолетней историей и ежемесячным тиражом 2 тысячи экземпляров по сей день играет роль главного внутрикорпоративного канала коммуникации.

Еще один диплом победителя в номинации "Социальная и экологическая инициатива" завоевал проект филиала "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" – "Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в "Хабаровской генерации". Год пятый (2018/2019)". Проект реализуется компанией на протяжении 5 лет и нацелена на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков. Цель энергетиков-наставников — помочь воспитанникам детских домов подготовиться к самостоятельной жизни и получить востребованную на рынке труда специальность. Напомним, данный проект также стал призером федерального этапа конкурса "МедиаТЭК-2019" и был отмечен в рамках Российской энергетической недели, прошедшей в октябре в Москве.