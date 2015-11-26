Роструд напомнил об "особых" правилах оплаты труда

Россияне должны получить денег больше, чем обычно

Роструд напомнил о двойной оплате работы в праздники. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Россиянам напомнили, что во время работы в праздники оплата труда должна существенно измениться. Законом прописаны случаи, когда можно заработать больше обычного.

Труд в выходные и праздничные дни должен быть оплачен не менее, чем в двукратном размере. По трудовому законодательству привлекать к работе в выходные и праздники можно лишь с письменного согласия сотрудника, должен быть издан приказ или специальное распоряжение.

Для представителей творческих профессий, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством, действует особый порядок привлечения к работе в выходные и праздники.

Роструд напомнил: работа в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере или работнику предоставляется дополнительный день отдыха.

Работник может отказаться от двойной оплаты и потребовать дополнительный выходной. Это должен быть полный день вне зависимости от фактически отработанного времени в праздник.

Приказ выйти на работу в праздник должен быть обоснован выполнением непредвиденных задач, от которых зависит нормальная работа организации.

В ведомстве уточнили, что существует ряд ситуаций, когда согласие работника на работу в праздничные дни не обязательно. Это ликвидация последствий катастроф или производственной аварии, предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества компании, муниципалитета или государства. Также работа в случаях, когда под угрозу ставятся жизнь и здоровье или нормальные условия жизни человека и в условиях чрезвычайного или военного положения, выполнение неотложных задач ввиду чрезвычайных обстоятельств — пожара, наводнения, эпидемии.

Ряд категорий граждан вправе отказаться от работы в праздничные дни, среди них инвалиды, матери и отцы-одиночки, ухаживающие за больными и другие, пишет РИА Новости.

Мария Нео