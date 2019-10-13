Опасная заправка. Что делать, если заправились некачественным бензином

На проблемы в автомобиле укажут некоторые признаки

Эксперты рассказали, что делать при заправке некачественным бензином. Фото: Автор: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Заправка на незнакомой АЗС — это всегда определенный риск. Эксперты рассказали, как обезопасить свой автомобиль в дальней дороге. А также объяснили, что делать, если некачественное топливо все же попало в бензобак машины.

То, что бензин или солярка оказались некачественными, "сообщит" сам автомобиль. Среди проблемных признаков эксперты выделяют вибрации, характерный звон и постукивания, работу двигателя с перебоями, особенно в случае запуска после остановки, плавающие холостые обороты, снижение разгонной динамики, резкое увеличение расхода топлива и выхлоп черного цвета.

Но все эти проблемы, как правило, обнаруживаются не сразу. Автомобилист уже успевает отъехать от АЗС на приличное расстояние. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – как можно скорее остановиться и припарковать машину, советуют специалисты. Чем меньше двигатель проработает на таком топливе, тем лучше. После этого на попутном транспорте необходимо вернуться на заправку.

Предъявите кассовый чек и потребуйте объяснений — у вас есть право на проведение экспертизы топлива. У крупных АЗС, например, для таких случаев есть свои передвижные лаборатории. Если же представители заправки на контакт не идут, можно вызвать независимых экспертов и вместе со свидетелями взять бензин на анализ.

Если купленное топливо действительно окажется некачественным, можно обращаться в суд с требованием возместить ущерб. Впрочем, обычно владельцы заправок стараются решить все вопросы в досудебном порядке, без лишней огласки. Главное, вернуться на проблемную АЗС максимально быстро, подчеркивают специалисты. Иначе, решить проблему в свою пользу будет сложно.

Если по пути "проверенных" заправок нет, а бензин уже на исходе, можно попытаться определить качество топлива на глаз, говорят автоэксперты. Например, нанести несколько капель бензина на кожу или лист бумаги, а затем растереть. Если пятно быстро высохнет, возможно, топливо качественное. А жирный след — признак большого количества примесей. Стоит обратить внимание и на внешний вид АЗС. Ржавые колонки, отсутствие униформы у служащих должны вызвать подозрение, пишет RG.

Татьяна Набокова