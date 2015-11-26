"Боюсь работу потерять": в Сети опубликованы интимные фото молодой учительницы

Личные фотографии в социальную сеть перекинул заключенный
Это интересно 09:42
"Боюсь работу потерять": в Сети опубликованы интимные фото молодой учительницы. Фото: pixabay.com

В социальной сети оказались опубликованы интимные фото молодой учительницы учительница математики и информатики из Владивостока. Как сообщил телеканал НТВ, фотографии в Сеть сбросил заключенный, передает ИА PrimaMedia.

Отмечается, что девушка отправила мужчине снимки сама, однако он без ее разрешения передал их администратору популярной местной группы в соцсетях. Она попросила создателей страницы удалить фотографии, но ее просьбы проигнорировали.

Между тем, учительница опасается за свое место работы.

"Сейчас и так идет волна, что учителей даже за купальники увольняют", – посетовала она.

Она написала заявление в полицию. При этом оказалось, что девушка даже не знает настоящего имени заключенного. Мужчина рассказывал ей, что его приговорили к девяти годам колонии за разбой, однако он рассчитывает выйти из тюрьмы по УДО.

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Тэги: фотография

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