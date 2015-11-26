Возле популярного в городе отеля водителя ожидал сюрприз на капоте

В социальных сетях снимок набирает большую популярность
Это интересно 10:18
Руль. Фото: pixabay.com

Неизвестный оставил на капоте иномарки своего рода "письмо счастья" с угрозами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dpscontrol.

Во Владивостоке по адресу улица Светланская, 7, напротив гостиницы "Версаль" водителя ждал сюрприз на капоте.

"Из-за тебя я попал на бабки! Потому что ты так паркуешься! Здесь проезд во двор! Если машину не уберешь, я за свои деньги вызову тебе эвакуатор и отвезу в Хабаровск!" — сообщает автор.

В социальных сетях данное послание облетело многие интернет-паблики.

Пользователи с пониманием отнеслись к автору письма, а к самому посланию — с позитивом.

А кроме Хабаровска других городов нет? У нас своих хватает индивидуумов.

Лучшая записка, что я видела.

Грамотно написано, без ошибок — сразу видно образованного человека. Браво автору.



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Тэги: автовладельцы автопарковки

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