Возле популярного в городе отеля водителя ожидал сюрприз на капоте

Неизвестный оставил на капоте иномарки своего рода "письмо счастья" с угрозами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dpscontrol.
Во Владивостоке по адресу улица Светланская, 7, напротив гостиницы "Версаль" водителя ждал сюрприз на капоте.
"Из-за тебя я попал на бабки! Потому что ты так паркуешься! Здесь проезд во двор! Если машину не уберешь, я за свои деньги вызову тебе эвакуатор и отвезу в Хабаровск!" — сообщает автор.
В социальных сетях данное послание облетело многие интернет-паблики.
Пользователи с пониманием отнеслись к автору письма, а к самому посланию — с позитивом.
А кроме Хабаровска других городов нет? У нас своих хватает индивидуумов.
Лучшая записка, что я видела.
Грамотно написано, без ошибок — сразу видно образованного человека. Браво автору.