Популярный у приморцев деликатес "всполошил" народ

В социальных сетях данную ситуацию прокомментировала администрация региона

Приморцы обеспокоены уловом рыбы с аномальными пятнами. Фото: primorye_online

Жители Приморья обеспокоены уловом рыбы с аномальными пятнами. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram primorye_online.

Мужчина поделился фотографиями рыбы, которая вызвала у пользователей волну обеспокоенности. По словам очевидца, рыба с пятнами поймана в реке Уссури, под селом Глазовка.

"Вот что с ней?" — задает вопрос автор.

Данную ситуацию прокомментировал официальный паблик в Instagram primorskyadmin.

Здравствуйте! В филиале Тихоокеанского научно-исследовательского института, расположенного в Лучегорске, уже долгие годы занимаются разведением стерляди, осетра, сазана и других видов рыб, которые находятся в той же водной среде, что и рыбы, живущие в водохранилище. Специалисты ТИНРО и других природоохранных организаций регулярно берут забор воды на исследования и анализы, которые выявляют изменения и содержание в воде различного рода микробов, одноклеточных и других веществ, влияющих на состояние воды и здоровье рыбы. Действительно, в Лучегорском водохранилище, как и любых в других водоёмах и реках Приморья, встречаются одноклеточные микроорганизмы, способные нанести донной рыбе (сом, щука) подобного рода раны, — сообщают в администрации.

Тем не менее, многие пользователи продолжают выдвигать свои версии, почему такое может происходить с рыбой.