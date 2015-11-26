"Не отходя от кассы": в популярном супермаркете цены растут на глазах

В Приморье возмущенный житель поделился своим печальным опытом покупки продуктов
Это интересно 12:16
Люди будьте внимательны, проверяйте чек не отходя от кассы. Фото: pixabay.com

В одном из популярных супермаркетов Приморья возмущенный житель поделился своим печальным опытом покупки продуктов. Об этом сообщает ИА Primamedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

Супермаркет расположен в районе улицы Тимирязева. По словам покупателя, при покупке продуктов в супермаркете цена сыра изменилась по дороге от прилавка до кассы почти на 200 рублей.

"Люди, будьте внимательны, проверяйте чек, не отходя от кассы," — сообщает автор.

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За килограмм сыра разница в 2 раза почти! Ужас!

Как оплатили, сразу же проверяйте! Если что-то не так, сразу обратитесь к администратору.

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Тэги: магазин продовольственный, супермаркет

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