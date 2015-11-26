Роскомнадзор оценил качество услуг операторов мобильной связи во Владивостоке

Результаты исследования опубликованы на специализированном портале качествосвязи.рф
Общество 12:17
Мобильный. Фото: ИА PrimaMedia

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги мероприятий по оценке качества услуг операторов "большой четверки" во Владивостоке. В ходе мероприятий оценивалось качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерениями были охвачены основные транспортные магистрали, подъезды к вокзалам, важным социальным объектам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации абонентов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Результаты измерений показали, что наибольшая доля неуспешных попыток голосового соединения зафиксирована в сетях ООО "Т2 Мобайл" — 3%. У ПАО "МегаФон" — 2,9%, у ПАО "ВымпелКом" — 2,7% и ПАО "МТС" — 2%.

По результатам оценки среднего значения скорости передачи данных к абоненту наибольшая скорость зафиксирована в сетях ПАО "МТС" — 8,1 Мбит/сек. и ООО "Т2 Мобайл" — 5,5 Мбит/сек. У ПАО "ВымпелКом" — 2,6 Мбит/сек., а у ПАО "МегаФон" — 2,3 Мбит/сек.

Оценка качества услуг мобильной связи проводится в соответствии с Методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Результаты контроля качества различных видов связи опубликованы на специализированном портале качествосвязи.рф

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Тэги: телефоны сотовые связь (телекоммуникации)

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