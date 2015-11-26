Уроженец Приморья погиб при исполнении воинского долга в Чеченской республике

В Большом Камне торжественно открыли мемориальную доску Александру Ковалеву. Фото: предоставлено организаторами

Торжественное мероприятие состоялось 11 октября в средней школе №2, в Большом Камне. Церемонию Открытия мемориальной доски Александру Ковалеву, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской республике, провела Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое Братство", сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Средняя школа №2, в которой учился Александр Ковалев, в этот день собрала множество неравнодушных людей: ветеранов, учителей, родителей, юных патриотов, депутатов, представителей общественных организаций, местных активистов.

В Большом Камне торжественно открыли мемориальную доску Александру Ковалеву. Фото: предоставлено организаторами В Большом Камне торжественно открыли мемориальную доску Александру Ковалеву. Фото: предоставлено организаторами В Большом Камне торжественно открыли мемориальную доску Александру Ковалеву. Фото: предоставлено организаторами 1 / 3

На торжественном мероприятии выступили представитель Совета Приморского краевого отделения ВО ОВ "Боевое Братство" Александр Федоров, заместитель председателя Виктор Тарабарин, заместитель главы городского округа Большой Камень Игорь Коус.

"Сегодня мы чтим память юного героя нашего времени, Александра Ковалева, который погиб в свои 19 лет, совершил подвиг и посмертно получил орден Мужества. Всем живым необходимо уделять большое внимание юному поколению, воспитывая настоящих защитников и достойных граждан России" — отметил Виктор Тарабарин.