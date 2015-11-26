"Чистая страна" начинается на острове Русский - Александр Щербаков

Целый "Камаз" мусора собрали и вывезли общественники из бухты Парис (ФОТО)
Общество 13:56
Субботник в одном из самых живописных мест острова Русский. Фото: предоставлено организаторами

Субботник в одном из самых живописных мест острова Русский прошел по инициативе секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Владивостокского городского округа, депутата Законодательного собрания Приморского края Александра Щербакова. Как сообщает ИА PrimaMedia, акция состоялась в рамках реализации в Приморье федерального партийного проекта "Чистая страна" и месячника по санитарной очистке города Владивостока.

На призыв активистов поддержать экологическую акцию откликнулись представители больницы РДЖ, региональной общественной организации "Альянс спортсменов Приморья", ветераны боевых действий "Контингент", депутаты Законодательного Собрания, представители администрации и городской думы Владивостока, сторонники партии "Единая Россия", общественные активисты, члены их семей. Всего приняло участие в акции более 50 участников.

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При очистке побережья бухты Парис был использован раздельный сбор мусора. В этом, как социально ответственный производитель, помогла Slavda Group. Для компании реализация собственных экологических программ и тесное сотрудничество с региональными сообществами для решения проблемы сбора и дальнейшей переработки пластиковых отходов является одним из ключевых направлений. Slavda Group обеспечила оборудование для сбора использованной пластиковой тары. Участники акции получили от специалистов полную информацию о правилах раздельного сбора отходов для направления на дальнейшую переработку.

Как отметил организатор экологической акции, депутат Законодательного Собрания Александр Щербаков, за несколько часов работы на берегу бухты Парис удалось собрать целый "Камаз" различного бытового мусора, оставленного отдыхающими. Он поблагодарил всех, кто в этот день принял участие в уборке прибрежной полосы.

"Парис — одно из красивейших мест острова Русский и нашего города. И нужно, чтобы таким оно и оставалось. Для этого и была подготовлена и проведена эта акция. Она получила большую поддержку. Мы смогли собрать много участников, некоторые пришли целыми семьями. Все вместе хорошо потрудились. Как результат — побережье бухты стало значительно чище", — заявил народный избранник.

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Александр Щербаков отметил также, что подобные мероприятия несут и определенный воспитательный момент. Молодые люди, которые участвовали в акции, уже никогда не оставят после себя на берегу неубранный мусор и пакеты, будут бережно относится к окружающей среде.

Напомним, что подобные акции в рамках проекта "Чистая страна", координатором которого в Приморском крае является председатель краевого парламента Александр Ролик, стали уже регулярными. Сам проект, реализация которого началась в нынешнем году, объединяет все больше общественников и неравнодушных жителей края.

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Тэги: экология субботник

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