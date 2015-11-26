Путин поручил доработать проект нацпрограммы развития Дальнего Востока

Соответствующую работу кабмин должен завершить до 15 ноября 2019 года

Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать проект нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и представить к утверждению соответствующий проект указа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Кремля.

"С учетом состоявшегося обсуждения доработать и представить к утверждению проект указа президента Российской Федерации о национальной программе", — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября.

Особое внимание правительство, по поручению президента, должно обратить на синхронизацию нацпрограммы с указом президента " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", определение объёмов и источников финансирования мероприятий проекта программы и так далее.

Соответствующую работу нужно завершить до 15 ноября 2019 года.