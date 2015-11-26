Предприятие подвело итоги мониторинга качества сточных, питьевых и природных вод за третий квартал 2019 года

АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

АО "Восточный Порт" подвело итоги мониторинга качества сточных, питьевых и природных вод за третий квартал 2019 года. Как сообщила начальник отдела экологии предприятия Галина Маслакова, по итогам квартала показатели проб продемонстрировали эффективность природоохранной деятельности АО "Восточный Порт" и соответствуют необходимым установленным нормативам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

"Всего с июля по сентябрь было отобрано 159 проб воды. В том числе, морской, сточной, природной и питьевой. Данные мониторинга ежеквартально передаются в форме отчетности в контролирующие органы", — сообщила Галина Маслакова.



Качество воды подтвердило эффективность природоохранной деятельности АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Наблюдение за состоянием качества сточных, питьевых и природных вод АО "Восточный порт" выполняется в плановом режиме как специалистами аккредитованной санитарно-экологической лаборатории предприятия, так и сторонними лабораториями. Основная цель мониторинга — соответствие качества воды в зоне хозяйственной деятельности стивидорной компании нормативам российского законодательства.

В течение третьего квартала специалисты санитарно-экологической лаборатории провели мониторинг эффективности работы очистных сооружений производственно-перегрузочных комплексов, состояния водоемов в местах водопользования "Восточного Порта", качества питьевой и технической воды в действующих скважинах компании, стоков полигона утилизации отходов, а также морской акватории у турбазы "Триозёрье" и КОЦ "Шепалово".



Качество воды подтвердило эффективность природоохранной деятельности АО "Восточный Порт". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Галина Маслакова отметила, что экологическая безопасность и сохранение природы – основной приоритет работы крупнейшей стивидорной компании Дальнего Востока. Только на реализацию комплексной экологической программы (КЭП) уже инвестировано около 4 млрд рублей. Большое внимание в рамках КЭП уделено работе очистных сооружений. В этом году на специализированном угольном терминале была проведена их модернизация. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди высокотехнологичного специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры. Общая мощность очистных сооружений – более 30 тысяч кубометров в сутки.

АО "Восточный Порт" является передовым в применении наилучших доступных технологий перевалки угля и продолжает совершенствовать производственные процессы с точки зрения минимизации негативных последствий для окружающей среды, основываясь на лучших мировых практиках.