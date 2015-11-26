Лайнер Costa NeoRomantica пришвартуется к берегам Приморья 16 декабря

Визит судна станет 17-м по счету, дополнительным, в графике судозаходов во Владивосток в круизном сезоне – 2019
Общество 14:43
Costa NeoRomantica. Фото: ИА PrimaMedia

Судно Costa NeoRomantica пришвартуется к берегам Приморья 16 декабря – его визит станет 17-м по счету, дополнительным, в графике судозаходов во Владивосток в круизном сезоне – 2019. Costa NeoRomantica уже хорошо знакома жителям региона – только в этом году в апреле и мае она трижды посетила Приморье. Еще один визит станет дополнительным и запланирован на конец года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметили во Владивостокском морском терминале, лайнер впервые зайдет во Владивосток из порта корейского Пхохана и привезет с собой около 1500 иностранных туристов.

"В этом году завершить круизный сезон планировалось лайнером Costa Serena, который зайдет в Приморье 17 октября. Однако в связи с изменением первоначального маршрута Costa NeoRomantica у приморцев появится возможность увидеть еще одно судно у причала Морского вокзала, но уже зимой", – отметил врио вице-губернатора Константин Шестаков.

В целом за круизный сезон этого года Приморье посетили 10 различных лайнеров, которые совершили 15 заходов. Среди них и "новички", побывавшие в акватории Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas. Они стали самыми крупными судами, которые когда-либо прибывали в Россию и во Владивосток в частности. Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, любой заход пассажирского судна – большое, значимое событие для края, свидетельствующее об эффективности работы по продвижению региона на международном круизном рынке. Работа в этом направлении ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие туризма в Приморском крае".

"С каждым годом такой вид отдыха набирает все большую популярность у приморцев. Круизы – это и реклама города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток выглядел достойно", – подчеркнул ранее глава региона.

Еще одна возможность, ставшая доступной для жителей региона, – это путешествия на круизных судах из Владивостока. Впервые за последнее десятилетие приморцы смогли не только поприветствовать лайнер, но и отправиться на нем в плавание.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию собственного круизного продукта Приморским, Камчатским краями, Сахалинской областью и Чукотским автономным округом. Соглашение о всестороннем и эффективном сотрудничестве в этой сфере регионы Дальнего Востока заключили на ВЭФ-2019.

Предполагается, что совместный проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям: он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию субъектов округа как российским, там и зарубежным туристам.

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Тэги: круизы морские речные

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