Злоумшленник напал на сотрудницу почты и присвоил свыше 280 тысяч рублей

Житель Владивостока был задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело

Задержан житель 36-летний житель Владивостока. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

Житель Владивостока напал на сотрудницу почты и похитил денежные средства, предназначенные для выдачи пенсии населению. После чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Сообщение о нападение поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку.

Известно, что в утреннее время сотрудница принесла пенсию гражданке, проживающей на улице Тюменской. В квартире к ней подошел пасынок пенсионерки, открыто похитил денежные средства, предназначенные для выдачи пенсии населению, и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 36-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенные денежные средства частично изъяты, — сообщают ведомства.

Против жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

УФПС Приморского края отметило, что происшествие не привело к сбоям в обслуживании населения. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и полном объеме.