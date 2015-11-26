Злоумшленник напал на сотрудницу почты и присвоил свыше 280 тысяч рублей

Житель Владивостока был задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело
Происшествия 15:24
Задержан житель 36-летний житель Владивостока. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку

Житель Владивостока напал на сотрудницу почты и похитил денежные средства, предназначенные для выдачи пенсии населению. После чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Сообщение о нападение поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку.

Известно, что в утреннее время сотрудница принесла пенсию гражданке, проживающей на улице Тюменской. В квартире к ней подошел пасынок пенсионерки, открыто похитил денежные средства, предназначенные для выдачи пенсии населению, и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 36-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенные денежные средства частично изъяты, — сообщают ведомства.

Против жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

УФПС Приморского края отметило, что происшествие не привело к сбоям в обслуживании населения. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и полном объеме.

Написать автору
Тэги: деньги (финансы) уголовное дело

Объем инвестиций в Сахалинскую область в 2018 году превысил 220 млрд рублей

15:50

Цифровизация и новые кадры — как будет развиваться здравоохранение Сахалинской области

14:05

Более 4000 сахалинцев охватят первичной медико-санитарной помощью

14 октября, 16:35

Дмитрий Сулеев: Задолженность погашена, зачем тогда обыски и арест счетов?

15:46
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia