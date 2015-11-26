Банк "Открытие" запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП

Функция будет доступна клиентам в мобильном приложении "Мой Билайн"
Общество 18:25
Банк "Открытие". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

"Открытие" одним из первых среди российских банков предложил своим клиентам возможность осуществлять мгновенные платежи в адрес торгово-сервисных предприятий (ТСП) в системе быстрых платежей (СБП). Первым провайдером, услуги которого можно будет оплатить в СБП с помощью банка "Открытие", стал оператор сотовой связи "Билайн" (ПАО "ВымпелКом"), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Чтобы пополнить баланс своего лицевого счета в Билайн, необходимо отсканировать QR-код на сайте банка "Открытие" с помощью мобильного телефона. Реквизиты платежа автоматически будут занесены в банковское мобильное приложение, установленное на гаджете. После клиенту останется только ввести сумму и нажать кнопку "Оплатить". В ближайшее время оплата через СБП станет доступна в мобильном приложении "Мой Билайн" (12+). В этом случае клиенту будет достаточно указать только сумму, и необходимые данные для платежа будут переданы в банк.

— Оплата товаров и услуг через СБП позволит сделать клиентский опыт в части регулярных и разовых платежей еще удобней и безопасней, — отметил директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. — Мы будем активно развивать этот сервис и в ближайшее время намерены значительно расширить перечень торгово-сервисных предприятий, услуги которых можно будет оплатить в СБП с нашей помощью.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).

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Тэги: инновации банки финансовые сотовая связь

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