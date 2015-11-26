Приморские гребцы на драконах завоевали медали на международных соревнованиях в Корее

Команда "Торнадо" защитила честь края и страны на трех гоночных дистанциях в двух классах

Команда "Торнадо" в Пусане. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская сборная команда "Торнадо" в очередной раз подтвердила статус фаворита крупного международного фестиваля гребли на лодках "дракон", который осенью ежегодно проводится в Пусане (Южная Корея). В этом году фестиваль прошел в 9-й раз и собрал команды из Кореи, Гонконга, Сингапура, ОАЭ, Филлипин, России и других стран, сообщает ИА PrimaMedia.

Гребцы "Торнадо" выступили в смешанном и женском классах в 10-местных лодках на 200 и 500-метровой дистанции, а также в смешанном классе в 20-местном экипаже на дистанции 1000 метров.

В итоге в копилке российской команды — пять наград, три из которых — золотые. На коронной спринтерской дистанции в 200 метров экипажи "Торнадо" опередили всех в женском и в смешанном классах. Кроме того, женский экипаж также одержал победу в гонке на 500 метров. В смешанном классе на 500-метровой дистанции россияне были третьими. В гонке на 1000 метров среди 20-местных лодок приморцы заняли второе место, уступив 5 секунд соперникам из Объединенных Арабских Эмиратов.

Самой сложной своей медалью на этих соревнованиях гребцы "Торнадо" считают бронзу в смешанном классе в 10-местной лодке на 500-метровой дистанции. Из-за шторма, который обрушился на Пусан во время проведения соревнований, в один из дней гонки были отменены. Это заставило организаторов поменять сетку отбора, чтобы успеть провести оставшиеся заезды за один день. Как рассказывают спортсмены, расклад в этот день соревнований оказался очень тяжелым для российской команды. Однако гребцы собрались и все-таки сумели попасть в призы.

— Для нас определенную сложность составили изменившиеся правила IDBF (международной федерации гребли на лодках класса "дракон"), согласно которым теперь смешанный экипаж формируется по принципу равного числа мужчин и женщин. Раньше в десятиместный экипаж входили шесть мужчин и четыре женщины. В двадцатиместном, соответственно, не двенадцать на восемь, как раньше, а десять на десять. Это создает определенные сложности, — рассказывает участница команды "Торнадо" Анна Дмитриева.

Напомним, что гребля на лодках класса "дракон" является самой массовой из всех видов гребли и с каждым годом набирает все большую популярность. В прошлом году гребля на "драконах" в Приморском крае отметила свое 20-летие. Этот вид спорта активно развивает Федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края, а также департамент физической культуры и спорта Приморского края, директор которого Жан Кузнецов сам в качестве гребца выступал в экипаже знаменитого клуба "Тигры Владивостока". Именно с побед этой команды в начале нулевых гребля на драконах начала свое триумфальное шествие по городам России.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.