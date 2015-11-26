"Ждите реакцию": девушка рассказала про "развод" на популярном ресурсе

Пользователи в социальной сети бурно обсуждают данное происшествие
Это интересно 16:29
Две подруги стали жертвами мошенников. Фото: pixabay.com

Жительница Приморья поделилась своим горьким опытом заказа одежды в крупным интернет-магазине. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик в Instagram revizor_vdk.

По словам девушки, она вместе с подругой проживает в городе Арсеньеве. Им часто попадалась реклама одного интернет-магазина в Instagram с одеждой по привлекательной цене.

"Мы без задней мысли оформили заказы, страница оформлена прилично, с отзывами и фото. После того как были отправлены деньги на карту, продавец удалил сообщение с ее номером, но мы успели сделать скрин.Трек-код к посылке был обещан в течении трёх дней после оформления заказа. По истечении недели нет ни заказа, ни денег, а мы в черном списке," — сообщает девушка.

Пользователи двояко отнеслись к произошедшему: одни указывали на то, что девушек привлекла дешевая цена, другие посочувствовали им.

Ещё А.С. Пушкин писал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной."

Есть понятие "ошибочный платеж". Приходите в банк с паспортом, пишите заявление на возврат. Владелец карты будет вычислен моментально и оповещен. Ждете его реакцию. Плюс, в приложении банка есть чат. Все чаты сохраняете. Пишете заявление в полицию о мошенничестве. ОПГ накрывают.

Так что надо заказы делать у проверенных интернет магазинов, которые имеют свой сайт и реквизиты.

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Тэги: интернет-магазины мошенничество

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