Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба

ВСК и YouDo запустили страхование самозанятых. Фото: https://pixabay.com

Маркетплейс бытовых услуг YouDo (6+) и Страховой Дом ВСК реализовали совместный проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей. Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба.

Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 тысяч рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг. Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы по специальной форме, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховая компания выплатит компенсацию в течение пяти рабочих дней.

"Мы первыми среди маркетплейсов бытовых услуг и поручений обеспечили мгновенное страхование в рамках выполнения задания. Похожий механизм уже работает в авиа— и автоперевозках, но для нашей сферы это новое решение. Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще. Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. Мы ожидаем, что до конца 2020 года около 20% активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации", — отметил сооснователь YouDo Денис Кутергин.

"Одно из направлений развития страхового рынка с возможностью выхода за рамки традиционных каналов продаж связано с интеграцией сервисных и страховых продуктов. Совместный проект YouDo и Страхового Дома ВСК является ярким примером успешной разработки принципиального нового предложения. Онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций. Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг", — рассказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Услугу оказывает САО "ВСК".