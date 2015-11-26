К обсуждению привлекли жителей из 24 муниципалитетов края

Программы благоустройства, гранты и развитие территорий обсудили во Владивостоке. Фото: пресс-служба партии ЕР

Второй краевой образовательный интенсив "Городская среда: молодежь – территориям Приморья" прошел во Владивостоке. Мероприятие проводилось в рамках реализации партийного проекта "Городская среда" и региональной программы "Молодежь – территориям Приморья". Его организаторами выступили Общественный совет партпроекта "Городская среда" в Приморском крае и Приморская краевая организация Российского союза молодежи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Как рассказала сопредседатель Общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае, член Генсовета "Единой России" Майя Шалунова, в интенсиве приняли участие представители 24 муниципальных образований Приморья.

"Одним из важнейших направлений деятельности нашего совета является повышение уровня знаний в области городской среды и компетенций тех, кто занимается вопросами благоустройства в приморских городах и селах. Будь то специалисты органов МСУ, кураторы партпроекта "Городская среда" на территориях края, представители общественных объединений или отдельные неравнодушные к теме урбанистики приморцы. Обратная связь, которую мы получаем по итогам уже второго образовательного интенсива, показывает насколько востребованы такие мероприятия. Поэтому практика их проведения будет продолжена и в следующем году – мы открыты к предложениям по возможным темам и спикерам", – сообщила Шалунова.

В качестве экспертов по вопросам формирования комфортной городской среды и деятельности городских сообществ выступили заместитель директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Арест Давтян, исполнительный директор Центра развития дизайна городской среды Удмуртской Республики, советник Главы Удмуртии по вопросам развития городской среды, сооснователь проекта "Дизайн-выходные" Вячеслав Правдзинский, автор образовательного проекта по вопросам урбанистики и городской среды "#НАСТРАИВАЮГОРОДВ" Анастасия Размахнина,руководитель проекта "Сам себе велосипед", сооснователь проекта "Решение.Город" Антон Савенко, заместитель председателя Совета ТОС "Спутник Владивостока" Владимир Шумсков.



Программы благоустройства, гранты и развитие территорий обсудили во Владивостоке. Фото: пресс-служба партии ЕР

Также в рамках интенсива его слушатели смогли узнать о подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах. Один из них проходит на территории края уже сейчас.

Как рассказал председатель Приморской краевой организации Российского Союза Молодежи, член регионального Общественного совета партпроекта "Городская среда" Максим Пряженников, свои малые проекты в области благоустройства могут представить в РСМ до 24 ноября инициативные жители края в возрасте до 35 лет, а лучшие из проектов получат поддержку до 30 тысяч рублей.

"Про развитие населенных пунктов можно говорить по-разному. Можно в рамках официальных совещаний, а можно в рамках неформальных образовательных мероприятий, где заинтересованные люди делятся опытом, знаниями, вместе вырабатывают какие-то практические решения. Важно, что у нас собираются не только жители Владивостока, но и жители других населенных пунктов региона – городов и сельских территорий. Надеюсь, что интерес к нашему грантовому конкурсу будет высоким и поддержку в реализации смогут получить малые проекты из разных муниципальных образований Приморья", – рассказал Пряженников.

В рамках интенсива также состоялся факультативный практикум "Урбан-форсайт. Владивосток", участникам которого было предложено разработать планировочные решения по благоустройству Сквера дружбы, созданного в 2014 году в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и вошедшего в программу "Формирование современной городской среды" на 2020 год. Результаты форсайт-сессии будут доработаны и учтены при формировании рабочего дизайн-проекта данного общественного пространства.