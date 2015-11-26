О совместном продвижении продуктов и услуг договорились банк "Открытие" и "ВымпелКом"

Подписание произошло в рамках форума FINOPOLIS 2019

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

На полях Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 банк "Открытие" и ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Главная цель договора – расширение сотрудничества одного из крупнейших банков страны и одного из лидеров рынка телекоммуникаций. Стороны договорились о таргетированном продвижении продуктов и услуг банка "Открытие" и "Билайн" с использованием инструментов на основе искусственного интеллекта, а также о взаимодействии по направлению рискового скоринга и антифрод-менеджмента.

Банк "Открытие" заинтересован в применении технологий искусственного интеллекта "Билайн" для анализа потребительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами, а также оптимизации рекламных инвестиций.

Взаимодействие будет осуществляться за счет реализации коммерческих проектов, лидогенерации, проектов по обработке данных и искусственного интеллекта.

— Партнерство с одним из ведущих телекоммникационных холдингов России, имеющим огромную клиентскую базу и собственную экосистему обработки данных, позволит банку "Открытие" решать стратегические задачи развития бизнеса — войти в топ-5 банков страны, обеспечивая самый современный и качественный сервис для всех категорий клиентов. Уверены, что и для "Билайн" стратегическое партнерство с банком "Открытие" будет выгодным и эффективным, — отметил директор департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций Алексей Лавров.

Директор по ключевым клиентам ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов уверен, что с применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг, а решения на базе продуктов обработки данных и AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) "Билайн" могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнес-партнеров компании.



СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).