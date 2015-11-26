ВТБ Лизинг расширяет региональную сеть

Новый офис компании открыт в Якутске

ВТБ. Фото: логотип

ВТБ Лизинг расширяет географию присутствия. Новый офис открыт в г. Якутск, столице Республики Саха (Якутия). Компания предоставит возможность индивидуальным предпринимателям и компаниям региона оперативно приобретать в лизинг автотранспорт, строительную и специальную технику, промышленное оборудование российских и зарубежных производителей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.

Региональная сеть компании в настоящий момент включает точки присутствия в 60 городах России. Клиенты нового офиса смогут воспользоваться всеми программами финансовой аренды, розничными продуктами и специальными предложениями ВТБ Лизинг. Компания активно сотрудничает с крупным бизнесом, присутствующим в регионе. Среди ее клиентов — Мечел, Роснефть, Росгеология, Аэропорт Якутск и др.

"Предоставление финансовых услуг для развития экономики удаленных территорий страны является важным приоритетом ВТБ Лизинг. У нас есть опыт работы с компаниями крупного, среднего и малого бизнеса Якутии. Мы видим, что в регионе достаточно высокая потребность в лизинге, поэтому уверены, что открытие офиса даст дополнительный стимул к росту бизнеса компании в регионе, а также будет способствовать экономическому развитию республики. ВТБ Лизинг и дальше будет расширять географию своего присутствия. Сделать лизинговые продукты доступными для предприятий и предпринимателей в регионах – стратегически важная для нас задача", — прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.